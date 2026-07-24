2027: Elecciones bajo la influencia del narco

Bajo ese contexto, en 2027 tendremos muchas elecciones concurrentes: el proceso de diputados federales, 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y varios congresos locales, por lo que es casi un hecho que en varias partes del país el crimen organizado tomará partido, financiará candidatos, promoverá el voto a favor de determinadas fuerzas políticas y cometerá actos de violencia en contra de las campañas que no se alineen a sus intereses.

Cualquier persona que siga la prensa sabe que el crimen organizado ha intervenido en procesos electorales en México; el debate, por tanto, no está en la participación, sino en la profundidad de la misma y en la certeza de los casos específicos. Es decir, sabemos que el crimen se involucra, pero no conocemos qué tanto se ha metido y, en consecuencia, desconocemos a ciencia cierta todos los cargos en los que ha empujado en favor de algunos candidatos.

¿Qué porcentaje de las campañas tendrá intervención indebida del crimen organizado? No lo sabemos y quizá nunca conoceremos la cifra con certeza, porque parte de la efectividad de esta operación se basa en que la misma pase desapercibida para las autoridades y los medios de comunicación.

Sin embargo, hay casos en los que la injerencia es tan descarada que terminan documentándose, aun cuando los involucrados lo nieguen, como en el 2021 en Sinaloa, en donde hubo una operación abierta del Cártel de Sinaloa para favorecer a Rubén Rocha Moya y amedrentar al resto de los partidos.

El problema es que, aunque la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios haya destapado esta red de operación del narco en favor de los candidatos de Morena, no quiere decir que eso vaya a impedir que los cárteles metan las manos en la elección para gobernador de Sinaloa en 2027.

En primera instancia, porque Los Chapitos, al tener el control del Gobierno estatal, no querrán perderlo, por lo que financiarán la campaña de uno o más candidatos, pero en el bando de La Mayiza, que hoy no lo tiene, también harán lo mismo, de modo que veremos competir a las estructuras criminales.

Algo similar pasará en otros estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Baja California o Sonora, pero también en muchos municipios del país, donde diferentes organizaciones apostarán por sus candidatos y, frente a ellos, otros grupos tendrán los propios.