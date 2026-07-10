Morena: Pruebas de que con huachicol se financian campañas

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    CUARTOSCURO

¿Por qué sería extraño pensar que parte de ese dinero ilícito termina en campañas políticas? Al contrario, es un escenario plausible

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó la semana pasada que el huachicol fiscal es controlado principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que destina parte de los ingresos de esta actividad al financiamiento ilegal de campañas políticas en México. Esta declaración no gustó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien exigió pruebas de estos dichos.

La posición de la Presidenta es válida, pero desafía a la lógica. De entrada, porque la única manera de explicar que cada año ingresen cerca de 18 mil millones de litros de combustible ilegal por las aduanas controladas por el ejército y la Marina es mediante la corrupción en las más altas esferas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-posible-rompimiento-de-la-alianza-entre-el-cjng-y-los-chapitos-ND21668713

No hay forma de no ver los buques gigantescos que llegan a los puertos, las pipas que todos los días cruzan las fronteras y transitan por las carreteras o vías férreas del país. Ello sólo es posible con la anuencia de autoridades de varios niveles y es casi un hecho que reciben algo a cambio.

Y una vez dentro del país, ese combustible se comercializa, pero no hay forma de hacerlo en bodegas clandestinas; esa cantidad sólo se puede vender mediante gasolineras que en teoría Pemex debería fiscalizar, pero que lo hace de forma deficiente, lo que de nuevo nos lleva a una corrupción imperante.

Por tanto, una vez establecido que el ingreso de combustible ilegal tiene muchas autoridades cómplices y que las mismas reciben recompensas, ¿por qué sería extraño pensar que parte de ese dinero ilícito termina en campañas políticas? Al contrario, es un escenario plausible.

Lo peor del caso es que el Departamento del Tesoro ni siquiera tiene que sacar a la luz nuevos casos de financiamiento de campañas, sino que perfectamente puede acudir a los que ya documentó la prensa mexicana, en especial los relacionados con Sergio Carmona Angulo, el llamado “Rey del Huachicol”.

Carmona fue un empresario de Tamaulipas que desarrolló un esquema de ingreso ilegal de combustible, haciendo pasar el hidrocarburo como aceite reciclado para evadir los impuestos, lo que le permitió amasar una fortuna importante y le abrió las puertas con muchos políticos del PRI, PAN y Morena.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/departamento-del-tesoro-de-eu-ganancias-de-huachicol-fiscal-financian-campanas-politicas-PI21832850

Uno de los más relevantes fue Mario Delgado, expresidente de Morena, a quien Carmona prestó su avión privado en diversas ocasiones, pero también se tienen elementos para ligarlo con Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, así como con varios alcaldes y políticos de dicho estado.

Hay textos que incluso lo señalan como responsable de financiar las campañas de Morena a las gubernaturas en Nuevo León, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, aunque en estos casos no hay elementos tan sólidos como en el de Tamaulipas, donde los nexos parecen tener la fortaleza suficiente.

Por ello, suena complicado que el gobierno de Estados Unidos no tenga pruebas del nexo entre los ingresos ilícitos por huachicol fiscal y el financiamiento de campañas políticas de Morena y otros partidos.

victorsanval@gmail.com

@victorsanval

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Víctor Manuel Sánchez Valdés

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Nacido en Saltillo en 1983, soy profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual Secretario General de dicha institución, en la que también imparto clases en las Facultades de Jurisprudencia, Economía, Ciencia, Educación y Humanidades y FCA Torreón. Soy doctor en políticas públicas por el CIDE, también cuento con una maestría en Gobierno por la FLACSO México y una licenciatura en derecho por la UAdeC. Colaboro en varios medios nacionales como Animal Político y Nexos. Mis líneas de investigación se concentran en crimen organizado, organizaciones delictivas, violencia criminal y seguridad pública, aunque también escribo sobre elecciones, competencia política y transparencia. Columna: Reinventando a Maquiavelo.

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