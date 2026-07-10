Morena: Pruebas de que con huachicol se financian campañas

La posición de la Presidenta es válida, pero desafía a la lógica. De entrada, porque la única manera de explicar que cada año ingresen cerca de 18 mil millones de litros de combustible ilegal por las aduanas controladas por el ejército y la Marina es mediante la corrupción en las más altas esferas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó la semana pasada que el huachicol fiscal es controlado principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), que destina parte de los ingresos de esta actividad al financiamiento ilegal de campañas políticas en México. Esta declaración no gustó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , quien exigió pruebas de estos dichos.

No hay forma de no ver los buques gigantescos que llegan a los puertos, las pipas que todos los días cruzan las fronteras y transitan por las carreteras o vías férreas del país. Ello sólo es posible con la anuencia de autoridades de varios niveles y es casi un hecho que reciben algo a cambio.

Y una vez dentro del país, ese combustible se comercializa, pero no hay forma de hacerlo en bodegas clandestinas; esa cantidad sólo se puede vender mediante gasolineras que en teoría Pemex debería fiscalizar, pero que lo hace de forma deficiente, lo que de nuevo nos lleva a una corrupción imperante.

Por tanto, una vez establecido que el ingreso de combustible ilegal tiene muchas autoridades cómplices y que las mismas reciben recompensas, ¿por qué sería extraño pensar que parte de ese dinero ilícito termina en campañas políticas? Al contrario, es un escenario plausible.

Lo peor del caso es que el Departamento del Tesoro ni siquiera tiene que sacar a la luz nuevos casos de financiamiento de campañas, sino que perfectamente puede acudir a los que ya documentó la prensa mexicana, en especial los relacionados con Sergio Carmona Angulo, el llamado “Rey del Huachicol”.

Carmona fue un empresario de Tamaulipas que desarrolló un esquema de ingreso ilegal de combustible, haciendo pasar el hidrocarburo como aceite reciclado para evadir los impuestos, lo que le permitió amasar una fortuna importante y le abrió las puertas con muchos políticos del PRI, PAN y Morena.