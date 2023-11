A cien años de su nacimiento, la vigencia de la obra de Nicolás Moreno; el paisajista que documentó la naturaleza de México

El paisajista y muralista Nicolás Moreno cumpliría 100 años en este 2023. Pintor reconocido nacional e internacionalmente, tuvo con Coahuila una entrañable y estrecha relación que hace recordar a todos cuantos le conocieron su empuje, su determinación, su talante decidido, su cultura y compromiso social. Vivió aquí una temporada, en nuestra ciudad de Saltillo, y retrató y documentó nuestra naturaleza.

Para él resultaba de gran interés cómo la naturaleza se renueva y lucha en medio de la devastación, las catástrofes naturales o el tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: La ‘nueva modernidad’ resulta excluyente sobre todo para los adultos mayores

Recuerdo emocionada su entusiasmo al observar los árboles de la acequia de la cercana población de Arteaga. Apenas llegamos, pidió se estacionara el auto para caminar el sendero y descubrir cada uno de los árboles en su historia.

Admiró el advenimiento de sus retoños cuando seguramente había caído una helada. Los árboles seguían en pie: el maestro Nicolás Moreno tocaba sus pliegues y decidió, en ese momento, pintarlos.

Dejó para Coahuila una bellísima obra derivada de aquel encuentro. El maestro, quien desde muy joven supo que sería su vocación, obtuvo una beca por sus primeros trabajos. Con ella estudió en la Antigua Academia de San Carlos. Resulta simbólico que en nuestro estado, Coahuila, con su nombre se dio una beca de apoyo para un estudiante de Artes Plásticas.

Cuando joven, un maestro lo desanimó diciendo que los paisajes eran un género menor; sin embargo, otros los estimularon en ese y en el género del grabado, con el cual logró fantásticos resultados. Con respecto a su pintura, a la intención de su pintura, “no solamente veo desde lejos, también veo detalles como la destrucción, pobreza, miseria, y belleza. Yo no hago escenas bonitas, yo hago pinturas que son interesantes o trascendentes, al menos para mí”.

También de él es esta expresión: “Con mi trabajo quiero hacer que la gente joven entienda que su tierra y sus expresiones son importantes porque es una manera para ellos de sentirse a sí mismos, para estar orgullosos de lo que son y dar un testimonio propio”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se debe heredar el amor por la naturaleza’, pide ambientalista tras el paso de la Mariposa Monarca en Acuña

Y qué mejor manera de haberlo hecho. Retrató y documentó a la naturaleza de su país, aunque lo hizo también en Europa y en América del Sur.

Particularmente, en nuestro estado, su legado queda presente. Como quedan presentes su alegría de vivir, su entusiasmo y una vocación nacionalista de grandes dimensiones. Hoy hago un recuerdo a su memoria, en este año en que se registra el 100 aniversario de su nacimiento. Vivió 88, años muy bien vividos y con la pasión en la mirada y en su pincel.

QUÉ DECLARACIÓN

Hace muchos años, una estudiante, en la revisión de un examen, le escribió a su docente, al calce de la pregunta tachada por no ser contestada: “Sí me sabía la respuesta, pero no la puse”. Esperaba, suponemos, que, al escribir tal cosa, se le calificaría con menos rigurosidad.

Ahora, el Presidente de México expresa, a propósito de la información previa sobre la llegada del huracán a Guerrero: “Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decir viene cañón, pero dije no, con esto basta”. ¿Espera también que se califique su reacción con menos rigurosidad? Criminal decisión en un momento vital para Acapulco.