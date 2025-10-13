Ábreme la puerta mi negra

Aun no descienden las aguas. Varios de los estados recuentan cadáveres. Las inundaciones sistémicas. Perdieron el saqueo con el FONDEN. Tic tac. Tic tac. El progreso, como llaman a construir en cañadas o vados. Partes bajas de polígonos sumidos en el abandono.

Pierden lo poco de sus heredades. Las imágenes del desamparo resultan la cosecha del presente. Odian al gobierno actual. Basamento de la desmemoria. Siempre sufren la pésima planeación rural, urbana o mixta.

Se llueve adentro de las viviendas. Ábranme la puerta. Nos estamos mojando. Veracruz, Hidalgo, Puebla. Plan DNIII. Ejército militar y humano en labores de salvamento. Solidaridad. Empatía.

La tragedia del temporal cíclico. Al salir el sol comenzaran las enfermedades descritas en las crónicas de los usurpadores ibéricos.

Descubiertos los cuerpos de los extraviados. Muerte segunda. El dolor no cesa. Mosquitos enervantes. Con ansia de contagiar a los humanos. La temporada de lluvias descobija. Médicos y medicinas para evitar la propagación de los contaminantes.

Ahora solo importa dar consuelo y cristiana sepultura. Esperar para reconstruir las chozas. Ese es el México profundo. De tantas diferencias. Si el bordo de Xochiaca colma las calles de excremento.

Nuestra capital todos los días se hunde un poco. El odio económico y financiero sale puntual del presupuesto federal. Esta jornada será infausta en el territorio tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América.

Las sanguijuelas de los mercados tendrán el crack de las ultimas noticias del viernes. Aranceles sobre aranceles. Vaya medida tan generosa del senil presidente anaranjado.

Huracanas y tormentas tropicales. Agua y economía mundial. Advertidos estamos.