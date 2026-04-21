Acoso a los empresarios desde la mañanera

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 21 abril 2026
    Acoso a los empresarios desde la mañanera
    CUARTOSCURO

Los empresarios están, como muchos mexicanos, en estado de indefensión. Son víctimas de su propio oportunismo, temor y pequeñez

Fueron por los periodistas y medios de comunicación, y los representantes de los empresarios se quedaron callados; después fueron por los opositores, y los grandes empresarios permanecieron callados; criminalmente se gestionó la pandemia, y los empresarios se quedaron callados; se interpretó la ley para construir una mayoría legislativa avasallante, para cambiar la Constitución unilateralmente, y los empresarios se quedaron callados; se colonizó al INE y al Tribunal Electoral, y los empresarios siguieron callados; se acabó con el sistema de justicia, se afectó el amparo, se amplió el poder de las autoridades para la prisión preventiva, y los grandes empresarios se quedaron callados; una Corte gobernada por la mediocridad dio al régimen la facultad para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, y los representantes de los empresarios se quedaron callados.

El gobierno declaró virtual amnistía a los criminales, y los empresarios se quedaron callados; la Fiscalía General reveló que el contrabando de combustible fue organizado desde la Secretaría de Marina, y los grandes empresarios se quedaron callados; el exconsejero jurídico del presidente reveló que tal contrabando tuvo como origen el financiamiento de campañas del partido en el gobierno, y los empresarios se quedaron callados.

https://vanguardia.com.mx/opinion/abonados-en-la-retorica-FG20152061

Ahora el gobierno va por ellos. Ocurre cuando los medios, en buena parte, se han sometido; la oposición es marginal por su descrédito; la justicia no existe porque se acabó con la independencia del juzgador y los buenos fueron suplantados por los mediocres; la salvaguarda de los derechos es incierta porque el juicio de amparo se degradó y se anuló a la justicia federal. Los empresarios están, como muchos mexicanos, en estado de indefensión. Son víctimas de su propio oportunismo, temor y pequeñez. No son todos, pero sí los más. El resto, que son cientos de miles, tiene que soportar los malos gobiernos y la extorsión, en ocasiones, por la barbarie de los criminales.

El régimen político es estatista como antes, con la diferencia de que la sociedad mexicana y la realidad del mundo son muy distintas. A México le costó adecuar sus reglas y sus autoridades a la nueva realidad, proceso accidentado e incompleto, pero amplió las libertades, mejoró la legalidad y llegó la normalidad democrática. Insistir en el estatismo y en el partido hegemónico ahora es recrear las condiciones que llevaron al fracaso al viejo régimen presidencialista.

La presidenta Claudia Sheinbaum llama a los empresarios a invertir; entiende que el crecimiento del país sólo puede cobrar fuerza con un sector privado decidido a participar. La Presidenta ofrece garantías, pero las decisiones de su gobierno y del anterior van en contra. No hay razones para la confianza.

El problema ahora no es sólo la falta de crecimiento. Se avecinan tiempos de inestabilidad y crisis; las finanzas del país están muy comprometidas por una política de gasto y crédito irresponsables; las tragedias recientes en las paraestatales se deben a haber prescindido del mantenimiento. La recesión global es una posibilidad y, por lo pronto, hay incremento de la inflación, el cual ocurrió por una guerra cuya secuela afectará a la economía mundial, aunque el conflicto concluyera pronto. Viene la carestía, y el régimen político sabe las consecuencias. Es el principio del fin, y las próximas elecciones intermedias serán catalizador del descontento social, porque el dinero de las personas no alcanza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pactan-con-gasolineros-tope-voluntario-de-2828-pesos-por-litro-de-diesel-en-mexico-IE20064905

A la presidenta Sheinbaum le preocupan –con razón– las noticias del incremento de precios. Se muestra exasperada, como se vio con el precio de la tortilla y con el de los combustibles. Ella no apunta a la causa, sino a los imaginarios villanos: los empresarios, y cuenta con todos los recursos a su alcance: la ley, la justicia, el fisco y la cárcel. Para el gobierno será fácil culpar a los empresarios de voraces; regresaremos a los tiempos de llevar al empresario al patíbulo judicial y al de la opinión pública, ahora en la mañanera. De hecho, ya empezó, y los empresarios no saben qué hacer porque perdieron arrestos, pero tienen con qué sobreponerse.

El gobierno, la empresa, la representación política y social deben instalarse en la nueva realidad. La inestabilidad puede ser moderada o grave; nadie lo sabe, ni se puede conocer porque su génesis viene del exterior. Aquí sí, de las autoridades se requerirá cabeza fría y sensatez. Serán tiempos difíciles para todos, especialmente para los que viven de un ingreso modesto, sean trabajadores, empresarios o beneficiarios de los programas sociales. Es inevitable: los votos del clientelismo sufrirán merma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Mañanera
Empresas

Federico Berrueto Pruneda

Federico Berrueto Pruneda

Licenciado en Derecho Facultad de Jurisprudencia UAC. Maestría y Estudios de Doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra.

Ha sido Catedrático en el ITAM; en el ITESM; en el CIDE; y en la Universidad Anáhuac.

En 1997 a 2000 titular de la Asesoría Política en la Presidencia del doctor Ernesto Zedillo.

Desde 2005 director general del Gabinete de Comunicación Estratégica

Columnista Juego de Espejos en Milenio Diario, Bloomberg-El Financiero y en SDP Noticias, Código Libre y en la Revista Peninsular. Coautor de varios textos en materia electoral y estudios históricos.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Restos de artefactos detonados evidencian el impacto de su uso tras celebraciones.

Coahuila: Buscan prohibir uso de pirotecnia (por ruido)... se permitirá en fiestas como El Grito
La delegación coahuilense fue presentada rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 durante ceremonia oficial.

Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026
El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó sobre la llegada de visitantes por eventos deportivos en Monclova.

Monclova espera derrama de 20 millones de pesos por torneos y arranque de temporada de béisbol
El MC Óscar Martínez Martínez impartirá la conferencia sobre la misión Artemis II y los avances en la exploración lunar.

Saltillo mira a la Luna: Sociedad Astronómica invita a conferencia sobre la misión Artemis II
El impacto ocurrió cuando una de las unidades ferroviarias se encontraba detenida y fue alcanzada por otro tren, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

Tren embiste a otro detenido y deja dos lesionados en Ramos Arizpe
Madres buscadoras

Madres buscadoras
Teotihuacán: Postal mundialista

Teotihuacán: Postal mundialista
true

CDMX y el caso Edith Guadalupe: 8 años, 30 años, ¿y las mujeres?