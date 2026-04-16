Pactan con gasolineros tope voluntario de 28.28 pesos por litro de diésel en México

El subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, explicó que el combustible tiene un impacto directo en las cadenas logísticas y, por tanto, en el precio final de bienes y servicios.

La Secretaría de Hacienda confirmó un acuerdo voluntario con gasolineros para mantener el precio del diésel en un máximo de 28.28 pesos por litro, como parte de la estrategia para contener la inflación.

“Recientemente, hemos llegado a un acuerdo con los grupos gasolineros para que el diésel se mantenga en rangos que no sean los 28 pesos por litro, y este número es relevante porque el diésel como ustedes saben es el que mueve toda la logística de todos los productos”, dijo durante la mañanera.

“Estamos aplicando estímulos a las gasolinas, particularmente estamos renunciando parcialmente al impuesto que se aplica a las gasolinas, es un esquema que se viene implementando desde 2018 y que la Presidenta ha seguido muy puntual”, agregó.

El funcionario señaló que la inflación alcanzó 4.6 por ciento en la última quincena de marzo, dentro de rangos observados en años recientes, aunque con presiones derivadas de factores estacionales.

Indicó que los incrementos recientes se explican por alzas en productos agrícolas como jitomate, papa, tomate y cebolla, afectadas por condiciones climatológicas y menor oferta.

Detalló que el Gobierno federal mantiene una estrategia integral contra la inflación que incluye estímulos a las gasolinas, acuerdos voluntarios con productores y comercializadores, así como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, que mantiene 24 productos en 910 pesos.

Agregó que también se impulsan acuerdos con productores agrícolas para reducir costos logísticos, mediante la eliminación de intermediarios, así como mejoras en las cadenas de suministro.

“Se han establecido mecanismos de supervisión por todas las entidades del Gobierno federal, particularmente por Profeco, pero para evitar que los comercializadores excedan los rangos normales que tienen que traspasar a los consumidores finales”, expuso.

Se espera que el próximo martes la Presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con los representantes del sector gasolinero para abundar sobre los acuerdos sobre precios.