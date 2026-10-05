Activistas femeninas y mujeres en el Ariel

El pasado jueves 24 de septiembre la actriz Susan Sarandon fue arrestada por atravesar, junto a otros activistas, ante la comitiva del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en su camino a las Naciones Unidas.

Esta fue la más reciente manifestación política en la que la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz de 1995 por su trabajo en “Pena de Muerte”, de Tim Robbins, participa en su abierta oposición a la intervención militar israelí en contra de Palestina y que, según lo ha declarado en múltiples ocasiones, le ha valido el ser vetada prácticamente de la Meca del Cine, siendo una de ellas durante la más reciente entrega de los premios Goya a lo mejor del cine español, el 28 de febrero pasado, y en la cual la actriz recibió el Goya Internacional en reconocimiento a su destacada filmografía donde aprovechó en felicitar a aquella industria fílmica por su libre expresión y ejercicio.

Justo una semana después, el jueves 1 de octubre para ser exactos, en vísperas de la entrega del Ariel a lo mejor del cine mexicano, que se llevó a cabo el sábado pasado en los Estudios Churubusco, la plataforma Netflix estrenó “Llamarse Olimpia”, de la directora Indira Cato, que aunque no ganó el Ariel al Mejor Largometraje Documental al que estaba nominado, a pesar de tener el antecedente de haber ganado el mismo premio en la edición del pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, se encuentra disponible para conocer la génesis de la mencionada ley en contra de la violencia cibernética contra las mujeres gracias a la lucha de Olimpia Coral Melo.

Entrados ya de llenos en la mencionada entrega del Ariel, aunque quedaron a deber los nombres de actores Concepción Márquez (“Cría puercos”) y Otto Sirgo (“El monasterio de los buitres”) en el segmento de “In memoriam” tras sus respectivos fallecimientos la semana pasada, sí se incluyó al también fallecido productor saltillense Pedro Torres. Y aunque los creadores originarios de Torreón Mayra Hermosillo (“Vainilla”) y Héctor Kotsifakis (“Pérdida total”) se fueron con las manos vacías, otra saltillense como Connie Martínez se alzó con el Ariel a la Mejor Dirección de Arte por su trabajo en la multi ganadora “Autos, mota y rocanrol”, de J.M. Cravioto.

“Autos, mota y rocarol” ganó un total de cinco estatuillas que complementaron los de Mejor Vestuario; Mejor Sonido; Mejor Maquillaje y Mejores Efectos Visuales, apenas una menos que la máxima ganadora que fue sin mucha sorpresa “En el camino”, de David Pablos, que se alzó con un total de seis que incluyeron los de Mejor Película; Mejor Dirección y Mejor Actor para Osvaldo Sánchez, en lo que el de Mejor Actriz quien ganó fue Diana Sedano, protagonista de la ópera prima como director del actor Daniel Gímenez Cacho, “Juana”, quien aunque no estuvo presente por tener función de teatro envió el mensaje de alerta sobre la crisis de violencia contra periodistas.

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