¿Actuaría Trump aquí como en Venezuela? No es necesario dice la Presidenta

Opinión
/ 7 enero 2026
    ¿Actuaría Trump aquí como en Venezuela? No es necesario dice la Presidenta
    FOTO: ALEX BRANDON/AP

Sin dejar de acotar cada frase con un mantra patriótico, la Presidenta refrendó una serie de compromisos adquiridos con Trump, acompañados de una relación de hechos que honrarían convincentemente esos compromisos por parte de ella

¿Asomo de realismo? La presidenta Sheinbaum parece haber tropezado con un hilo de realismo. Y lo recubre con los mantras en que han quedado reducidos –por el dueto Trump-Maduro– los principios de la convivencia. Ojo: lo mismo dentro que entre las naciones. Algunos, contenidos en la Carta funcional de la ONU –para regular básicamente las relaciones entre estados–, han sido violentados con argucias legaloides por Donald Trump en Venezuela. Pero otros, destinados a garantizar los derechos de las personas, aparecen en las resoluciones, declaraciones, convenciones y en los tratados del sistema de las Naciones Unidas, violentados, muchos de ellos, por la dictadura venezolana. Y sí, casi toda esta doctrina está reproducida en nuestra Constitución o forma parte de nuestro entramado jurídico. Lo novedoso del discurso de Sheinbaum radicaría en un hábil manejo de la lógica del imperialismo salvaje de hoy, haciéndole ver a Washington que no es necesario actuar en México como en Venezuela. Lo insinuó el 10 de diciembre, en un pasaje dirigido a responder a una enésima referencia del presidente estadounidense a su pretensión de actuar directamente en nuestro país contra los cárteles, porque –afirma– gobiernan en México sobre el poder de Palacio.

TE PUEDE INTERESAR: Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado

Por qué no se necesita. Ya el lunes 5, en una reacción más elaborada que la exclusivamente mántrica del 3 de enero de la incursión militar, la captura y el traslado del dictador de Venezuela a Estados Unidos, la Presidenta pareció desarrollar esa pieza de pragmatismo consistente en negar la necesidad de Washington de emprender una incursión punitiva en nuestro país. Y, así, sin dejar de acotar cada frase con un mantra patriótico, la Presidenta refrendó una serie de compromisos adquiridos con Trump, acompañados de una relación de hechos que honrarían convincentemente esos compromisos por parte de ella. Desde el envío de decenas de delincuentes requeridos por Estados Unidos, hasta la requisa de centenares de toneladas de droga y la destrucción de laboratorios de fentanilo. De esta manera, en el cálculo de Palacio, no sería menester alguna acción estadounidense en nuestro territorio.

Principios y falacias. Después de una serie de pronunciamientos antiintervencionistas y en favor de la autodeterminación de los pueblos, formulados en tal nivel de abstracción que parecería pensado para legitimar la falacia de que el pueblo venezolano eligió vivir bajo la cruel dictadura de Maduro, la Presidenta llegó, sin embargo, a conclusiones ampliamente compartibles. Por ejemplo, que las intervenciones en América Latina no han generado democracia, bienestar ni estabilidad, como se empieza a repetir con las pretensiones de Trump –tras la incursión– de dirigir el destino del país suramericano y el manejo de sus recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Las múltiples peticiones a Sheinbaum para procesar a narcopolíticos

Sheinbaum no es Maduro ¿ni AMLO? En combinación con el enunciado constante de principios, Sheinbaum parece haber dado también con una línea de comportamiento derecho y pragmático en contraste con el perfil y el desempeño de Maduro. Además, Estados Unidos no la ha acusado –ni hay visos de que se la pueda acusar– de narcotraficante, como al dictador venezolano, por lo que tampoco se le puede aplicar la fórmula Maduro. Adicionalmente, son notorias las diferencias con la gestión de López Obrador en esta materia, aunque las complicidades del crimen con la estructura de poder heredada del expresidente –y el freno para ir contra ellas, impuesto o autoimpuesto sobre el gobierno de Sheinbaum– gravitan pesadamente sobre la gestión de la actual Presidenta.

¿Qué será? Es desde este vértice que Trump repitió, el día mismo de la incursión en Venezuela, que también hay que hacer algo con México. Pero no lo mismo. No es necesario, parecería insistir la Presidenta. Ni sensato, concuerdan las voces más atendibles de México y Estados Unidos.

Académico de la UNAM

@JoseCarreno

Temas


Política Internacional
Política México

José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plataforma Saltillo Fácil permite consultar y pagar el predial con la clave catastral.

Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa
El bienestar del pueblo venezolano debe ser el objetivo central, afirmó el diputado.

Que transición en Venezuela respete los Derechos Humanos: Diputado de Coahuila

Serán 4 mil millones de pesos los que destinará Coahuila en el rubro de seguridad, dijo esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

La AMEG destacó que la definición de cupos y reglas claras para la importación de carne de res permite complementar el consumo nacional y brindar certidumbre al mercado.

Asociación Mexicana de Productores de Carne respalda medidas contra la inflación y la carestía
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla