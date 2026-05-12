Acusa líder de México Avante a Morena y PT de agitadores

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Opinión
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    Acusa líder de México Avante a Morena y PT de agitadores

El líder estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, se desmarcó de organizar el bloqueo obrero de la carretera 57, en Castaños, y acusó a Luis Fernando Salazar y Ricardo Mejía de su autoría.

El político castañense denunció que el senador morenista y el diputado del PT usan a los ex trabajadores de AHMSA como carne de cañón, con fines políticos y electorales.

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“Porque Luis Fernando y Ricardo los acusaron y los dejaron solos a que los golpeara la policía para abrir la carretera, se hubieran puesto al frente de ellos, pero los abandonaron”, advirtió.

El pasado lunes por la mañana, un grupo de 300 ex obreros de AHMSA bloqueó la carretera 57, en demanda del pago de salarios caídos y de su indemnización de ley.

Actores políticos de segundo nivel de Morena y del PT acompañaron a los manifestantes, pero ni el senador, ni Ricardo Mejía, ni el dirigente de Mexico Avante, se hicieron presentes para apoyarlos.

Fernando Rodríguez aclaró que no acudió al bloqueo porque no lo invitaron, pero el llamado “Demonio de Tasmania”, que se sepa, nunca ha requerido de invitación para andar entre la bola.

PALABRAS, PALABRAS

Y sin ánimo de promover a vendedores de humo, hay que decir que, en su visita de este martes a Monclova, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, tocó ayer el espinoso tema de AHMSA.

El líder albiazul acusó al gobierno federal de ser omiso en la solución a la quiebra de Altos Hornos de México y anunció la creación de una ley de emergencia económica para Monclova.

Jorge Romero dijo que esta nueva ley permitirá acceder a recursos federales para mitigar la crisis económica y social que se vive en la Región Centro.

¿Ustedes le creen?

OTROS DATOS

La terquedad, que no la perseverancia, parece que heredó Andy López Beltrán de su padre Andrés Manuel López Obrador.

Solo así se explica que se mantenga en Coahuila y asegure que Morena va a ganar la elección a diputados locales el próximo 7 de junio.

López Beltrán tuvo una etapa ganadora durante la administración federal de su señor padre, pero perdió el año pasado los principales municipios de Durango en la renovación de alcaldías.

Ingenuamente, Andy tal vez pensó que era un genio político ganador, cuando la realidad es que la sombra del estadista en Palacio Nacional lo cobijó y protegió todo su sexenio.

Andrés Manuel López Beltrán ha tomado a Coahuila como un reto personal para demostrar que tiene un valor específico en la vida política de México, pero eligió mal.

Coahuila va a ser su Waterloo, su despedida al frente de la Secretaría de Organización de Morena, y si es inteligente, tendrá que buscar refugio en una senaduría plurinominal.

Al tiempo...

MERECIDO HOMENAJE

Una parte de mi vida, y lo digo con mucho orgullo, la desarrollé como enfermero de turno nocturno, principalmente en Urgencias, en la clínica 7 del Seguro Social en Monclova, Coahuila.

Por eso me dio mucho gusto ver que el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, rindió este martes un homenaje a los enfermeros y enfermeras en el Día Internacional de la Enfermería.

El evento se desarrolló en el Parque Centro de la capital coahuilense, con la presencia del secretario de Salud, Eliud Aguirre, y funcionarios municipales.

Tras ocho años de base, me retiré luego de que el entonces director de VANGUARDIA Monclova, Paco Orduña, me ofreció el doble de sueldo que en el IMSS, ya que trabajaba también de reportero.

Digo, por si estaban con la duda...

NO HAY, NO HAY...

El legislador morenista Antonio Attolini lamentó que el pleno del Congreso votara ayer en contra de hacer comparecer al gerente de Simas Torreón, Roberto Escalante.

Attolini Murra dijo que en la Perla Lagunera se vive una emergencia hídrica que afecta a miles de familias que están sin el vital líquido en plena época de calor.

El diputado de la 4T precisó que Simas Torreón destina más recursos al gasto corriente y pensiones que a la inversión pública y gasto de capital.

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