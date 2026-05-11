Coahuila: Vaticinan ‘carro completo’ para el PRI, con votación inestable

El estudio de intención de votos en los 16 distritos electorales, realizado por la empresa RUBRUM , en mayo, deja ver que el PRI obtendrá carro completo en la elección de junio próximo.

La próxima elección a diputados locales puede que se convierta en un parteaguas en la vida política y electoral de Coahuila, según resultados expuestos en una reciente encuesta.

Pero a ojo de buen cubero, queda claro que en diez distritos el Revolucionario Institucional puede llevarse el triunfo, por un solo dígito, si contamos que son el 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 y 15.

En los distritos 4, 7 y 8, todo indica que los candidatos tricolores, si se aplican, obtendrán la diputación por una diferencia inferior al 5 por ciento contra Morena. Solo los candidatos priistas de los distritos 2, 12, y 16 se advierte que van a llegar a dos dígitos, por encima de los 10 puntos para ganar sus respectivas contiendas.

Al respecto, representantes y candidatos a diputados locales de la 4T reconocieron que la votación en favor de Morena puede ser histórica, lo que ayudará mucho en la elección a alcaldías del 2027. ¿El posible crecimiento de la oposición en Coahuila es real o solo responde a un exceso de confianza cometido por el PRI?, se preguntan politólogos descafeinados.

Usted tiene la mejor opinión...

ESTOS ERAN DOS AMIGOS

Anda fuerte el run run de que el bloqueo de la carretera 57 a la altura de Castaños, realizado ayer por ex obreros de AHMSA, tuvo como autores intelectuales y financiadores a dos viejos amigos.

Según trascendió entre varios de los ex trabajadores, el diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, y Fernando Rodríguez, líder de México Avante, se reencontraron para hacer travesuras.

El dirigente sindical Julián Torres Avalos y un grupo de casi 300 ex trabajadores decidieron bloquear la vía federal, por la falta de respuesta del gobierno federal ante la quiebra de AHMSA.

La afectación a la circulación en este tramo de la carretera federal provocó la intervención de la Guardia Civil y de la Policía estatal para abrir un carril, y permitir el tránsito de vehículos.

El líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y el llamado “Demonio de Tasmania”, Fernando Rodríguez, son conocidos por otorgar apoyo económico a varios grupos de ex obreros de AHMSA.

La apertura del carril no fue fácil, pues los obreros opusieron resistencia y hubo empujones y connatos de gresca entre policías y manifestantes.

LA CRUEL REALIDAD

El secretario de Educación federal, Mario Delgado, no se guardó nada a la hora de hablar de la oposición de los padres de familia a la reducción del calendario escolar.

Mario expuso que las aulas no son estancias de resguardo forzadas para alumnos y que no se debe desvirtuar la dignidad docente al mantener las escuelas abiertas, sin propósitos pedagógicos.

“Después del 15 de junio, hay una inercia en el sistema educativo, que se aprovecha para la descarga administrativa, sin actividades de enseñanza”, aclaró.