Adjetivos en el ambiente político

De aquella ceremonia rimbombante de algunas décadas atrás, a la que, si bien es cierto, no asistía el Presidente de la República, pero al menos enviaba a un secretario de Estado, quedaron las migajas para reconocer en Carranza al sepulturero de la dictadura.

DESANGELADO (también aplica a desolado). Se realizó la ceremonia con motivo de otro aniversario de la firma del Plan de Guadalupe –que creó el Ejército Constitucionalista y cada año se celebra en la Exhacienda de Guadalupe–, a la que asistió el gobernador Jiménez con su séquito de funcionarios y párele ahí: se contaban más funcionarios que pueblo. Y, al parecer, fue falla de la “mejora”, que no atendió al llamado de las lideresas, que ya no quieren mandar a su gente por un cartón de huevos y dos litros de leche.

Los ecos de la ceremonia circularon por allí, convertidos en fotografías en las redes, de las que rescaté una que muestra a los cinco más poderosos de Coahuila que, “pian pianito”, consolidan más posiciones.

En tanto se daban los discursos, en Saltillo se celebraba la visita de inversores alemanes que exploraban el estado como posible asiento de varias empresas, según se sabe con inversión de muchos millones de dólares. Pero la fiesta habitaba en la Hacienda de Guadalupe, y para atender a los inversionistas enviaron a funcionarios de quinto nivel, pensando en que hay de prioridades a prioridades. Luego no se quejen de que las plantas se van a Chihuahua o a Nuevo León.

INMADURO. El alcalde de Piedras Negras reactivó el asunto añejo por el que intenta destituir a Lorenzo Menera del Sistema Municipal de Aguas (Simas), una posición negociada con Morena en la precampaña. Como este último funcionario es nada dejado y había recurrido a una defensa legal que lo amparó en el cargo, la jugada de Jacobo Rodríguez era eliminarlo a través de una sesión de Cabildo en la que se planteaba una estructura organizacional. ¡Pero fallote! Que los regidores hacen bola y le rechazan el proyecto.

En represalia, el alcalde (otro junior, por cierto) hizo un llamado a la ciudadanía para que tuviera cuidado con el consumo de agua, pues, según él, habían aparecido sustancias contaminantes. Esta acción irresponsable de Rodríguez fue acallada por Menera con un estudio de agua muy sospechoso en su método, pero al final resultó pura.

El colmo de la inmadurez resultó en la inasistencia de Jacobo a la gira electoral de Mejora, del gobernador Jiménez. Y todo porque, según dicen, sus operadores lograron voltear la votación del asunto de Menera y el alcalde hizo su berrinche.

NEFASTA. La contabilidad de los desaparecidos en México, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes, al fin llegó después de casi un año de promesas. Y es que por la tarugada con la que salieron, debieron usar ese tiempo para aplicar las técnicas de la malacanchoncha y el “tango, tango, tabaré”, que antes habían usado en Coahuila en tiempos de Rubén para desmadrar el registro público de la propiedad.

Resulta que, según datos oficiales, hay 130 mil 532 personas desaparecidas, pero de 2006 (la culpa es de Calderón) a la fecha. Pero la pregunta sin resolver es: ¿cuántas han desaparecido desde que la 2T se hizo del poder en México? Y ahí es donde la cosa se pone muy peliaguda.

Según datos oficiales, de 1952 a 2026 en México han desaparecido 394 mil 625 personas, cifra a la que, quitando las emitidas ayer, restan 264 mil 093 personas entre 1952 y 2006, en 54 años, lo que daría algo así como 4 mil 890 desaparecidos por año. Ahora bien, los desaparecidos entre 2006 y 2026, es decir, 20 años, nos llevan a la cifra de 6 mil 526 no localizados por año, que hablan de cuatro sexenios terribles para el tema.

Sin embargo, las cifras de desaparecidos por año durante el periodo de la 2T se han incrementado si consideramos este promedio narrado de 6 mil 526 (por año). Por ejemplo, con los 13 mil 106 desaparecidos en 2024 y ya con Sheinbaum con 14 mil 765 en 2025.

Con los números presentados se genera un búmeran que le pega al sistema morenista, ya que, además de pretender confundir a la ciudadanía, simplemente no hay manera de que puedan esconder los datos que ellos mismos difundieron en su tiempo con la intención de esconder los homicidios. ¡Qué cinismo!