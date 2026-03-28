Centro Prodh cuestiona cifras de desaparecidos y pide reconocer labor de madres buscadoras

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a reconocer el papel de las madres buscadoras y sus redes comunitarias en la localización de personas desaparecidas, luego del informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación de desapariciones en el país. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que más del 90 por ciento de las personas registradas como desaparecidas han sido localizadas y que, en lo que va de su administración, más de 31 mil han sido encontradas con vida y retiradas del registro.

CENTRO PRODH REALIZA OBSERVACIONES SOBRE METODOLOGÍA Y CIFRAS Tras estas declaraciones, el Centro Prodh señaló que mejorar los registros y transparentar las metodologías de revisión es relevante, pero advirtió que partir de la premisa de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de los casos corresponden a ausencias voluntarias “minimiza la responsabilidad del Estado”, contrario a lo señalado por organismos internacionales. La organización también indicó que “acotar a 43,128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”. CENTRO PRODH MUESTRA PREOCUPACIÓN POR REGISTROS CON DATOS INSUFICIENTES El organismo expresó preocupación por la existencia de más de 46 mil registros clasificados como de “datos insuficientes”, señalando que no se anunciaron acciones para subsanar esa información o realizar tareas de localización. “Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda”, indicó el Centro Prodh en su posicionamiento.

OBSTÁCULOS PARA DENUNCIAR DESAPARICIONES La organización también cuestionó que únicamente existan 3 mil 869 carpetas de investigación abiertas, lo que, señaló, evidencia obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, particularmente en contextos de riesgo. “Frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales”, agregó. CENTRO PRODH DESTACA PAPEL DE LAS FAMILIAS EN LOCALIZACIONES Sobre la afirmación de que más del 90 por ciento de las personas desaparecidas han sido localizadas, el Centro Prodh indicó que estas localizaciones no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado. “En muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas”, subrayó la organización. El Centro Prodh también mencionó que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU documentó una impunidad superior al 99.9 por ciento durante su visita a México. En ese sentido, consideró que las detenciones anunciadas no constituyen un indicador confiable de combate a la impunidad si no derivan en procesos judiciales que concluyan con sentencias.

LLAMADO A UNA POLÍTICA INTEGRAL Finalmente, el organismo señaló que, en diversas administraciones, las acciones frente a las desapariciones se han centrado en revisar registros y corregir cifras, sin que se presente una política nacional integral de prevención y erradicación, como la recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. El Centro Prodh indicó que una estrategia de ese tipo permitiría abordar la dimensión de la problemática y atender de manera estructural la crisis de desapariciones en México.

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