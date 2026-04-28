Afrontan partidos, guerras intestinas. Pero no son duros contra moderados. Episodio 1: MORENA

¿Les platico? ¡Arre!

Diez frentes del conflicto -dentro y fuera del gobierno federal- están identificados por la estructura de mando de ese partido.

Los polos opuestos tienen su sede -uno- en Palenque -y el otro- en Palacio Nacional.Los actores tienen nombres, y antes de que comiencen las filtraciones, aquí les van, de uno y otro bando:

Palenque:

- Adán Augusto López, ex coordinador de MORENA en el Senado.

- Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

- Andy López Beltrán, secretario de organización del comité ejecutivo nacional de MORENA.

- Gerardo Fernández Noroña, senador por el PPT (Partido del Poquito Trabajo), que se ostenta como morenista.

- Sanjuana Martínez, ex directora de Notimex, apodada “la enterradora”.

Palacio Nacional:

- Luisa María Alcalde, quien a partir de mayo 1 será titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

- Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia de la República.

- César Yáñez, sub secretario de Gobernación.

- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con excepción de Sanjuana Martínez, cada uno de estos personajes tiene sus propios equipos.

El origen de la división -a seis meses del proceso electoral de 2027- es el control de MORENA, el Congreso de la Unión, las 17 gubernaturas que están en juego y algunos municipios considerados claves para la 4T, como Monterrey.

Mis fuentes BIC -porque no saben fallar- aseguran que el fuego amigo proviene del bando de Palenque.

”No habrá misericordia”, me dicen, lo cual quiere decir que -todo dentro de las cauces legales- no se moverá un dedo para librar de la guadaña judicial a quienes tengan cuentas pendientes y esto incluye a funcionarios activos y otros, que desde la banca intrigan cómodamente en chats y redes sociales, como la Dama de Orleans del siglo XXI.

- En este escenario ya no se habla de duros contra moderados.

- Se habla de leales a la presidente o al ex presidente. Punto.

El eje central que regula las exigencias de Claudia Sheinbaum gira alrededor del siguiente principio:

Desenmascarar -por lo pronto solo eso- a los corruptos y no tolerar en forma alguna los ataques a la prensa, por más crítica que sea del gobierno.

Este último es un punto esencial de la democracia moderna y la prensa independiente equivale a la insurgencia de la cual brotó, tras la conquista, el México que hoy conocemos.

Cajón Desastre:

Adivinanza:

1. Se disfraza de ho-ho-ho-coso Santa Clos.

2. Hace llamadas telefónicas en horario de oficina, para golpear a un crítico suyo, y en general, del falso activismo, prestándose así al trabajo sucio de la enterradora de Notimex, Sanjuana Martínez.

3. Este burócrata anaranjado fue elemento invertebrado de organismos cívicos, por donde pasó sin pena ni gloria.

4. Llena la oficialía de partes del Congreso local con iniciativas de ley que no llegan a ningún lado.

5. Le ha tirado a todas las fiscalías especializadas y ninguna se le ha dado.

6. Busca protagonismo para llamar la atención de Samuel García.

7. ¿Quién será?...

8. La primera persona que nos escriba con la respuesta a detona@detona.com se ganará una gorra DETONA NEWS.

- Mañana el Episodio 2 de esta serie: PAN.