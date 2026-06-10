¡Ah, la primavera!

A veces demasiada religión jode bastante, si me permiten ustedes hacer esa declaración. Hasta lo bueno debe tomarse en dosis adecuadas. Cuando alguien dice alguna grosería, un cierto amigo mío finge escándalo y luego emite una frase lapidaria:

La verdad es que siempre hay religión. Te topas con ella a cada paso. Acabo de leer un libro religioso en el cual, curiosamente, se habla de la primavera. Yo pensaba que los libros religiosos hablarían sólo del invierno. El texto que leí comienza con una definición vagamente poética de la estación primaveral: “La primavera es la juventud del año; cadena de flores que enlaza los hielos invernales con los fuegos de la canícula...”.

En seguida el autor enumera las ventajas de la primavera, y lo hace en forma también vagamente erótica: “Bajo su dominio desempeña el cuerpo todas sus funciones con facilidad y energía”. Añade un dato de salud pública: “...En primavera mejoran los valetudinarios (es decir, quienes sufren los achaques de la edad); y las enfermedades propias de la estación son de corta duración, y benignas”.

Finalmente, el escritor cae en lo religioso, que ya desde el principio veníamos esperando: “...Con ser la primavera la mejor época del año, exige no pocas precauciones higiénicas, sobre todo en lo referente a la alimentación. Desde este punto de vista los ayunos de la Cuaresma, nueva prueba de la armonía entre los preceptos de la Higiene y los mandatos de la Religión, pueden prestar excelentes servicios...”.

Otros consejos da el devoto preceptor, en los que también la religión asoma: “...En la primavera convienen los vestidos poco pesados, los baños fríos, la abstinencia de bebidas fermentadas, los ejercicios moderadamente activos y al aire libre, etcétera”. Y remata con una insinuación también muy religiosa, aunque por pudor la enuncia en latín. Dice: “Venus eo tempore anni tristissima est”. Eso significa: “En este tiempo del año (la primavera), Venus anda muy triste”. Quizá, añade el autor, por los abusos que se hacen del amor en la época primaveral. Contrariamente, yo pienso que en la primavera es cuando Venus anda más contenta.