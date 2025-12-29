“Amarga Navidad”, Brigitte Bardot y “Ben-Hur”

Opinión
/ 29 diciembre 2025
    “Amarga Navidad”, Brigitte Bardot y “Ben-Hur”

El pasado lunes 22 se estrenó el trailer de la más reciente película del cineasta español Pedro Almodóvar que, bajo el título de “Amarga Navidad”, tiene programado su estreno para el próximo mes de marzo.

La cinta, que regresa al ganador del Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1999 por “Todo sobre mi madre” y al Mejor Guión Original del 2002 por “Hable con ella”, a su país natal —luego de su bien recibido debut en el cine hollywoodense con “La habitación de al lado” (2024)— nos dejó con su avance promocional con más dudas que certidumbre en cuanto a su contenido puesto que más que un drama propio de su título parece un thriller que tiene lugar en esta festividad que acabamos de pasar con pocas caras conocidas en su filmografía previa, salvo las del argentino Leonardo Sbaraglia (“Dolor y gloria”) o Aitana Sánchez Gijón (“Madres Paralelas”).

Y si bien la Navidad de este año no fue amarga o triste por perder ese día a un creador que hizo historia en el cine, el deceso el domingo 28 del símbolo sexual que despuntó a nivel mundial en los albores de la Nueva Ola Francesa, Brigitte Bardot, a los 91 años de edad, sí opacó la conmemoración ese mismo día del festejo de los primeros 130 años del cine como el arte y espectáculo masivo en el que se consolidó en el siglo XX —con la proyección en la ciudad de París el 28 de diciembre de 1895 de los cortometrajes de August y Lumiére y que al cumplirse un siglo de esta propició la creación del memorable movimiento “Dogma 95” para “renovar” el cine—.

El impacto que ocasionó la actriz francesa en las salas del mundo, como protagonista del clásico “Y Dios creó a la mujer” (Roger Vadim, 1956), puede visualizarse en una de las tantas secuencias inolvidables del ganador del Oscar “Cinema Paradiso” (Giuseppe Tornatore, 1989) y, como mencionamos con anterioridad, su presencia no pasó inadvertida para varios cineastas representativos de la también llamada “Nouvelle Vague” como Godard (en “El desprecio”, de 1963, para muchos su mejor actuación) o Louis Malle, bajo cuyas órdenes filmó en México “Viva María!” (1965), al lado de su compatriota Jeanne Moreau y Carlos López Moctezuma.

Para terminar nuestra última colaboración del 2025 lo haremos con una nota importante, hablando del festejo de aniversarios y centenarios ya que un día como hoy, pero de 1925, se llevó a cabo la premiere en la ciudad de Nueva York de la primera adaptación a la pantalla grande del texto de Lewis Wallace “Ben-Hur”, que bajo la dirección de Fred Niblo llevó al estrellato hollywoodense al actor mexicano Ramón Novarro, como protagonista de la versión silente del clásico que en 1959 dio el Oscar al actor norteamericano Charlton Heston por interpretar al mismo papel protagónico más de tres décadas después. ¡Feliz Año 2026!

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo

Temas


Martinee

Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

