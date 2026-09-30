Países como Austria -por ejemplo- premia los nacimientos dándoles a ambos padres hasta medio año de descanso sin ir a laborar a sus empleos, para que críen en pareja a los hijos desde recién nacidos.

La migración se vuelve violenta y agresiva, lo cual dificulta las ansias de repoblar a Europa, que se está haciendo vieja porque los europeos no están generando suficiente descendencia”.

”Lo que sucede ahora en Europa -por ejemplo- nos remonta al año 711, cuando las encarnizadas luchas entre moros y cristianos.

Primero: Antonio Gaona Rosete, militar en retiro mexicano, explicó que la migración está siendo utilizada como arma política por una gran cantidad de países.

Como decía el Dr. Jack The Ripper en sus gustadas clases de anatomía en la Escuela de Medicina de Irlanda:

Otro Teniente Coronel, pero de la Armada del Estado de Israel, también en retiro -Ron Ziv Ziglar- coincide con su colega mexicano en que la seguridad es materia de primera necesidad en atención por el mundo entero.

”Lo más grave en Europa está por suceder”, interviene Ziv.

Está el caso -que no fue expuesto por el experto mexicano sino por el israelí- del musulmán que tras haberse asentado en Italia, reclamaba su derecho a desposar a una niña de 11 años, lo cual provocó una enérgica reacción en contra, de la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.

Gaona Rosete explicó que el impacto de la migración en Europa e incluso en América, reviste cada vez una mayor complejidad laboral, porque la asimilación de las costumbres occidentales no siempre son compatibles - o casi nunca- con las del medio oriente.

”Mientras los países de occidente se ´despueblan´ a ritmo acelerado, los del oriente medio son frenéticos en nacimientos”.

En materia de crecimiento poblacional, estamos ante una dramática caída en el mundo occidental.

”El envejecimiento de las sociedades europeas trae consigo la urgente necesidad de repoblar y proveer de mano de obra humana a las empresas e incluso al gobierno”, comentó.

Por su parte Gaona Rosete comentó que las universidades en todo el mundo occidental atraviesan por una complejidad inédita en la historia.

De nuevo, cedo la palabra a Zig Ziglar:

”Los planes de estudio no solo de las universidades, sino de las de educación media y otras de maestría y doctorado, se han occidentalizado de más, lo cual envejece de manera natural los contenidos de las materias, porque los maestros siguen pensando que todos sus estudiantes son occidentales y no lo son. Por ejemplo, en el año 2020 el 6% de los alumnos en universidades de EEUU era de origen musulmán. Hoy en día representan el 25%. Esto no lo están tomando en cuenta las casas de estudio”.

”Un musulmán que entra a trabajar a una empresa occidental no puede entender por qué sus jefes no le permiten sus oraciones dentro del horario laboral”, expresó el militar israelí en retiro.

Al habla, Gaona Rosete:

En el occidente decimos que nos entendemos, pero no es así.

Ni siquiera la lengua somos capaces de controlar, cada idioma tiene sus variantes dependiendo de la edad de que estemos hablando.

El lenguaje que parece nos une es el del “dedo”, porque la comunicación personal está extinguiéndose. Es bien fácil encontrarnos a parejas, amigos o reuniones de amigo que departen en una mesa pegados al celular, texteando.

La tecnología cada día nos empodera más, es cierto, pero también nos vuelve abrumadoramente ignorantes y confundidos.

”Pareciera que el mundo está siendo repoblado por zombies. Todo mundo busca tomarse una selfie, incluso hay casos patéticos de personas que transmiten por celular su propia muerte”, recalcó.

Todos necesitamos algo que nos entretenga y parece que lo encontramos m´´as fácil en el celular que en las personas.

España tiene el promedio más alto de edad de Europa y se está repoblando mediante la migración. Vean lo que está sucediendo con los marroquíes que huyen de su país para buscar mejores calidades de vida en territorio español de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. (Esto último no lo dijo el mexicano. Es una aportación del BigData de DETONA®).

El problema es que muchos migrantes se convierten en parásitos, lo cual engrandece la inseguridad.

Este cambio demográfico obligado por la falta de nacimientos de europeos, provoca choques violentos entre dos razas muy distintas.

De nuevo, Zig Ziglar:

No son nuestros dedos los que mueven el celular, es el contenido de estos instrumentos los que mueven al dedo y a los humanos.

En esto coincide Gaona Rosete y se explaya al respecto:

Mientras más usemos el celular, más perdemos la capacidad de pensar.

Tenemos actualmente una deuda cognitiva.

La humanidad se vuelve cada vez más tonta, debido al uso frenético del celular, de las redes, de los chats.

El pensamiento físico se está perdiendo. ¿Qué mayor inseguridad que esa?

Estamos siendo testigos de un nuevo concepto de estupidez.

Y aquí interviene de nuevo Ziv Ziglar:

La inteligencia artificial no envejece, se revitaliza constantemente; la humana sí y finalmente muere.