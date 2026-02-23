Andy López Beltrán se reúne hoy en Saltillo con coordinadores de la 4T

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, presidirá hoy en Saltillo una reunión de trabajo con los coordinadores distritales de la Cuarta Transformación en Coahuila.

La llegada de López Beltrán a esta entidad estaba programada para el sábado pasado, pero según dicen, decidió aplazar la visita tras conocer de la gira de trabajo presidencial por Coahuila.

El evento morenista está programado a las 11:00 de la mañana y el objetivo es supervisar la situación electoral, con miras a la elección de diputados locales de junio próximo.

Varios de los coordinadores distritales se encuentran aún preocupados ante la información de que la 4T puede, en estos días, designar nuevos candidatos a la próxima legislatura local.

Hoy, Andrés Manuel dará a los interesados mayor información sobre este delicado tema.

AHÍ TE HABLAN, RUBÉN

Por un relevo generacional en el Congreso de la Unión, se pronunció el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal.

El político zacatecano dijo que es momento de una buena limpieza en la vida política de México, de acabar con los esquemas caducos y de relevar a los políticos tradicionales.

“Nosotros somos una generación que ya debemos dejar la estafeta”, dijo el morenista con más de 40 años en el poder, desde sus inicios como regidor y luego diputado, senador y gobernador.

El ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, cumple ya nueve años como diputado federal plurinominal, se le ven ganas de ir por otros tres y luego seis más, pero como senador.

ASUSTADOS Y ESTUPEFACTOS

Sin capacidad de reacción quedaron el dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno, y el líder legislativo del PRI, Rubén Moreira Valdez, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, el “Mencho” .

La diputada federal Carolina Viggiano tampoco se ha pronunciado al respecto, ni mucho menos el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

Ninguno de los cuatro críticos del gobierno federal le ha dado crédito a la presidenta Claudia Sheinbaum por la caída del Nemesio, y puede que eso sea entendible por cosas de la política.

Pero “Alito”, Rubén, Carolina y Jorge tampoco han sido solidarios con las familias de los 27 soldados mexicanos abatidos en el enfrentamiento con el “Mencho” y eso es grave, muy grave.

ANCIRA Y AMLO

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que Alonso Ancira Elizondo es el culpable de la quiebra de Altos Hornos de México por sus corruptelas y malos manejos.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, asegura que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a AHMSA a la bancarrota por vendettas políticas.

Es posible que ambos tengan razón y sean Alonso y Andrés los responsables de la quiebra de la acería monclovense que dejó sin empleo y sin dinero a miles de familias en la Región Centro.

Lo importante es que Sheinbaum Pardo y Jiménez Salinas trabajan de manera coordinada para subastar a la empresa y reactivar la economía de Monclova y de la zona centro de la entidad.

Ancira y López Obrador ya se fueron y lo que queda son miles de familias sin sustento, sin empleo y sin oportunidades de vida, que no quieren saber de culpables, sino de soluciones.

Por fortuna, las cosas pronto van a mejorar...

CHARLA MAGISTRAL

El fiscal general, Federico Fernández, estará este miércoles en el poblado mágico de Múzquiz, Coahuila, para impartir una interesante charla.

La Cámara Nacional de Comercio extendió la invitación a empresarios, comerciantes y sociedad civil a asistir a la plática informativa sobre seguridad y temas de interés.

La cita es mañana a las 12:00 en el Club de Leones y seguramente el fiscal general tocará temas de gran interés en seguridad pública.

No me lo crean, pero los hermanos Tania y Tony amenazan con estar presentes...