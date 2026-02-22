Abaten a ‘El Mencho’ y oposición se queda sin narcodiscurso

Los opositores a la presidenta Claudia Sheinbaum amanecen este lunes de luto por el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y la detención de su hijo Rubén, en hechos de ayer en Jalisco.

Los críticos de Sheinbaum Pardo hoy le querrán quitar mérito y dirán que fue Estados Unidos el que intervino directamente para detener y abatir al huidizo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo cierto es que los hechos hablan por sí mismos y los señalamientos de narcoestado, recurrentes en el PRI y el PAN, se quedaron sin argumentos para desgracia de sus liderazgos.

La muerte de “El Mencho” agarró a Sheinbaum en Coahuila, uno de los estados más seguros del país y, seguramente por eso, Claudia decidió no reforzar su seguridad ni suspender actividades.

Los reporteros se arremolinaron frente a la camioneta presidencial, mientras ella subía al vehículo al término del evento del Bienestar, en San Pedro de las Colonias, para conocer su opinión.

Con calma, la Presidenta aclaró que la información de “El Mencho” era del Gabinete de Seguridad y que ella seguiría con su gira dominical a Gómez Palacio, Durango.

La Fiscalía de Coahuila activó ayer un operativo de vigilancia especial y de reforzamiento de la seguridad en las cinco regiones del estado.

El fiscal Federico Fernández Montañez destacó que el despliegue de las fuerzas del orden se realizó en conjunto con la policía federal, la estatal y las corporaciones municipales.

MALA PAGA

Algo sucede, ocurre y acontece con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, que dicen sufre accesos de amnesia selectiva.

Empresarios y proveedores dan cuenta de que cuando se lo topan y le recuerdan adeudos, Octavio les responde afablemente y les asegura que al día siguiente se ponen al corriente.

Pero ese día nomás no llega, por lo que varios empresarios decidieron solicitar a la Universidad que les regresen las facturas pendientes de pago de hace más de un año.

Sin embargo, cuando llaman al celular del tesorero, no obtienen respuesta y ya están, en algunos casos, por tomar decisiones extremas.

El rector es un maestro de las relaciones públicas, pero es taimado y no es muy recto a la hora de responder a los compromisos económicos, según dicen los alicaídos proveedores.

NOMÁS EL RECUERDO QUEDA

El ex alcalde de Nueva Rosita, Mario López, fue objeto de burlas en redes sociales por postear una foto con la presidenta Claudia Sheinbaum, tras su visita del viernes a Pasta de Conchos.

La foto con Sheinbaum Pardo era real, pero no correspondía al día de la visita de la presidenta, sino era una que se tomó Mayito con ella en años pasados.

El ex edil neorritense ya se dio cuenta que no es lo mismo militar en Morena que en un partido ejidal, como el de Nuevas Ideas.

Lástima Margarito...

EL MUCHACHO CHICHO

Mal se vio el subsecretario Francisco Tobías durante la visita del pasado viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Región Carbonífera.

En un afán de salir en todas las fotos, Pancho se atravesaba al paso del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, y del gobernador Manolo Jiménez, reportaron asistentes al evento.

Tobías quiere revivir los tiempos en que fungió como secretario particular del ex gobernador, Humberto Moreira, y disponía a su antojo en cada evento del profe.

Ese tiempo ya pasó y Pancho debe entender que no pertenece al primer círculo en esta administración estatal.

Aunque para sus fines siniestros, lo quiera así hacer parecer...