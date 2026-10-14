‘Animales’ y ‘Madre siniestra

El fin de semana pasado coincidieron en estrenos, tanto en streaming como en salas de cine, un par de películas protagonizadas por ganadores del Oscar de las que no se hizo una siquiera.

La primera de ellas se titula “Animales”, quinta película como director del dos veces ganador del Oscar Ben Affleck (como guionista de “Mente indomable” y productor de “Argo”) la cual desde su título se antoja muy propositiva pero se queda en una alicaída variante de otros filmes superiores que van desde el clásico “Cielo e infierno” (Akira Kurosawa, 1963) hasta su remake norteamericano estrenado también para el streaming hace un año por Apple TV “Highest 2 Lowest” (Spike Lee, 2025) por aquello de explorar el dilema moral de un hombre de clase acomodada cuando el hijo de uno de sus subordinados es secuestrado en lugar de su hijo por quien iban unos criminales.

En “Animales”, la variante es que Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es el blanco de un secuestro la noche de Halloween pero a quien privan de su libertad los maleantes es al hijo de su jardinero (interpretado por el actor Luis Gerardo Méndez), quien al ser indocumentado en plena era de Trump, y tratando Mark de ganar el voto latino de la metrópoli, ve como una buena moneda de cambio para conseguir su triunfo sin contar con que en el camino saldrán a la luz secretos oscuros de su matrimonio con Abigail (Kerry Washington) que podrían afectar el buen resultado de su negociación para el secuestro.

El principal problema con “Animales” es, por tanto, un guión en el que lejos de encarnar el tema que hacen evidente, incluso en uno de sus diálogos (el hecho de que los animales tienen más decencia en un momento dado que los humanos), se diluye en un thriller inverosímil que si bien Affleck saca avante con una buena dirección de actores y un bien librado manejo del idioma español, el elemento de la historia que forzosamente la distingue de otras cintas del género, donde los latinos eran por lo general los criminales y no los héroes, no es suficiente para salvar, la que quizás sea hasta el día de hoy, la peor película bajo su dirección en toda su filmografía.

Una decepción similar nos llevamos también con la cinta de terror “Madre siniestra”, de Rob Savage (“Host”; “Boogeyman”) ya que aunque es protagonizada por la ganadora del Oscar Jessica Chastain, haciendo un doble papel como la madre de una niña que tiene que enfrentar al lado de su esposo a una entidad sobrenatural que toma su físico y pretende engañar a la hija para llevársela hacia sus dominios, demuestra como la anterior película número uno en taquilla “Verity: La sombra de un engaño” que los nuevos públicos cinematográficos son fácilmente engañados y “sorprendidos” al desconocer que hay películas superiores que las anteceden como “Poltergeist” (1982).

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