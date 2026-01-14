“Apocalipsis en los trópicos” y “Confinados”

Opinión
/ 14 enero 2026
Hoy se estrenan en los cines de México las películas ganadoras y nominadas a los Globos de Oro “Marty Supremo”, de Josh Safdie, y “La última opción”, del cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Precisamente por haber tenido varias nominaciones en la reciente entrega de los Globos de Oro, es muy probable que estas cintas se presenten otra vez en la lista de nominaciones al Oscar 2026, que se darán a conocer el próximo jueves. Pero también el streaming tiene disponibles desde hace algunas semanas otros filmes que han pasado ya varios filtros y hasta el momento de escribir estas líneas forman parte de listas preliminares para competir por la estatuilla dorada, tanto en la terna de Mejor Largometraje Documental como de Mejor Película Internacional entre lo más sobresaliente en el Séptimo Arte del año 2025.

Las dos películas que se pueden encontrar en el catálogo de Netflix son, “Apocalipsis en los trópicos” que bajo la dirección de la cineasta brasileña Petra Costa, previamente nominada al Oscar al Mejor Largometraje Documental del 2019 “Al filo de la democracia”, plantea una especie de secuela de aquel en el sentido de que da seguimiento a la historia política de su país en las primeras décadas del siglo XXI, para ahora enfocarse en el no menos controvertido mandato presidencial de Jair Bolsonaro y la forma en que el asentamiento de la iglesia evangélica en Brasil desde hace varias décadas lo llevaron a “la silla grande”.

Sin embargo, a diferencia de su anterior documental, “Apocalipsis en los trópicos” trasciende fronteras y tristemente, como sucede con los mejores trabajos de este género, con muchos datos duros a partir de una ardua investigación al comprobar la forma en que en países populistas —como ha sido el nuestro en los últimos sexenios y el del vecino país del norte—, la religión ha servido de manipulación a tal grado que no solo ha llevado a la muerte de miles de sus habitantes durante la pandemia del COVID-19, por medidas como el pregón del “detente” o una “fuerza moral” en México, sino a trastocar los órganos jurídicos tanto de México como de EU.

Y aunque hablando de la pandemia del COVID-19, tiene una afinidad directa sobre todo en su parte climática, no menos recomendable es el segundo filme disponible en Netflix que en su caso se encuentra en la lista preliminar al Oscar a la Mejor Película Internacional representando a la India: “Confinados”, del cineasta hindú Neeraj Ghaywan, basada en una historia real de dos amigos, Shoiab (Ishaan Khatter, de la serie “La pareja perfecta”) y Chandan (Vishal Jethwa) quienes buscan ser policías en un país donde este oficio brinda estatus y dignidad pero cuya amistad se deteriora en el trayecto dando el asomo a la realidad del sistema de castas que prevalece en aquel país.

Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

