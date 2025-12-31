Aquí no hay novedad

/ 31 diciembre 2025
    Aquí no hay novedad
    FOTO: JOHN BARTHOLOMEW/UNSPLASH

Llevamos 21 siglos y todo sigue igual. Aquí no hay novedad.

Levantamos el telón. En el proscenio los actores presentan obra idéntica. Al mismo 2025. El poderoso señor don dinero consulta con sus pares. Mantiene el control irrestricto. Deja a las masas medianas ilustradas.

Dele oportunidad de manifestación. Al dispersar irán a cenar Kebabs en París, Madrid, Múnich. En nuestra América mestiza a los tacos de suadero, hamburguesas transnacionales, hot dogs de mediana calidad cuasi insípida.

El mundo tiene hambre y sed. Justicia, alimentos, democracia, libertad, trabajo mejor pagado.

Oirán de guerras y de rumores. Explica el evangelista sobre las palabras del Salvador. Esos serán los tiempos finales.

Llevamos 21 siglos y todo sigue igual. Aquí no hay novedad.

Mr. Danger continuará bombardeando Venezuela, África, Asía, Sudamérica y, si le sobra tiempo, como siempre, enviará indocumentados a donde se la antoje. Pudiera hacerlo al Ártico, pero gastaría mucha gasolina. Arrójalos al mar. No suena nada imposible.

Rusia y Croacia vacacionando en Mar-a-Lago. Israel tan buena onda con la nación Palestina. Niños y mujeres primeros en la fila del paredón de Benjamín Netanyahu.

La rabia de la comunidad internacional pasa por el arco del triunfo. Nacerán millones en la India, Pakistán, China, Nigeria, Bangladesh, Indonesia y en la República Democrática del Congo.

Ay, de las aves de mal agüero para la 4T. Bienaventurado el crimen organizado. Cobra piso, balas o plata, a quienes apenas sobreviven al mínimo. Sigan soñando en salir campeones del Mundo. Ya tienen el juguete del mundial más visto en toda la historia. Dos países amables y el ganón usa la guardia nacional, el ejército, ICE y la Border Patrol para encontrar indocumentados realizando trabajos en el campo. La labor indescifrable para los blancos. Ayuda. Ayuda.

La moda del vagabundeo es la oportunidad de oro. Incluso los profesionistas. Sin acceso al ahorro, vivienda y medicina.

Viva como si no hiciera muecas. La basura humana viene de Doros. Washington, Buenos Aires y en el extremismo de derecha.

El planeta obediente da la vuelta al señor sol.

Ya nos cayó el chahuistle. Siga en su viaje.

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

