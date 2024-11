Aranceles acá y misiles allá

Se usa la amenaza para controlar. Acá los aranceles que son tiro en el pie, espada cortante sin empuñadura para asustar hiriéndose y allá el disparo que puede causar destrucción de ambos ofensores en reciprocidad destructiva.

Se amenaza con empobrecerse juntos por aranceles o destruirse en común por estallidos atómicos. Acá los aranceles perjudican ambas economías y allá los misiles pueden acabar con humanidad entera por ataques recíprocos.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania vs. Rusia: El paso de resortera a honda

Si de aquel lado ustedes no paran inmigración, nosotros acá en USA, provocamos inflación hasta reventar juntos. Si los ucranianos no dejan de enviar misiles de largo alcance, lanzamos los proyectiles nucleares para ambos destruirnos, con secuencia de ataques y represalias mutuas.

Sentarse a la mesa de diálogo para llegar a acuerdos podría, en nuestras fronteras, encontrar humanización de migración, y allá en Rusia bastaría el cese el fuego y sentarse a la mesa para avanzar hacia armisticio reconciliador y paz victoriosa.

¿CORRUPCIÓN O INEPTITUD?

No sentar al inepto en la silla que dejó vacía el corrupto. Se teme que el personal de tribunales y corte, por intentar, ahora que sean elegidos para suprimir nepotismos y corrupción, se quede con funcionarios, electos sí: pero sin capacidad suficiente, si solo se ven lealtades y no destrezas, no se logrará justicia.

Se tendrán que cuidar bien cada uno de los pasos del procedimiento para que no se filtre ninguna antidemocracia partidista en el proceso, a la hora de hacer eliminaciones y selecciones.

El olor a pueblo se puede ir perdiendo en los avances burocráticos hacia la urna de elección. O la capacidad de servicio profesional puede quedar sin auténtica evaluación.

DEPORTADOS Y MIGRANTES FRUSTRADOS

Se anuncian las redadas de gente que será devuelta a su tierra después de su estancia ilegal en territorio de Estados Unidos.

Será complicado el múltiple problema de cada uno. Puede tener implicaciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, demográficas y económicas. En busca de estabilidad, tardarán en sentirse ubicados.

Es una situación que requiere elevación humana y gran rescate de marginación y desocupación, una evangelización integral puede ser gran apoyo existencial para su realización personal.

CIUDAD EN ASCENSO Y ACELERACIÓN

Llama nacionalmente la atención la comunidad saltillense.

Por su situación geográfica, sus logros educativos y culturales, Su maduración progresiva como convivencia municipal. Su desarrollo industrial satélite. Sus metas conseguidas en urbanización y sus grandes desafíos todavía en otras áreas no suficientemente atendidas como el transporte modernizado y la satisfacción de las necesidades sanitarias.

Los logros en seguridad han sido elogiados al observar el paso de balaceras frecuentes a un grado muy aceptable de tranquilidad.

TÉ CON FE

-Hay cosas provechosas y otras que te perjudican.

-Bueno, mira: todo, todo puede ser provechoso aun lo que parece calamitoso.

Sucede cuando no dudas del amor que te tiene el padre creador.

Eso te da la plena confianza en que, todo lo que él permite, es para tu bien.

Entonces disfrutas y soportas cualquier cosa, con paciencia y serenidad...