Arranca el mundial... con un entusiasmo acotado

La fase final de las copas mundiales de futbol ha sido, desde que se jugó la primera –hace casi un siglo–, en 1930, en Uruguay, el evento que mayor atención concita en el mundo entero. Nos guste o no el deporte de las patadas, resulta innegable que se trata del acontecimiento planetario más relevante. Y si lo anterior es verdad cuando el Mundial tiene lugar al otro lado del planeta, lo es todavía más cuando se registra en casa, así sea, como en esta ocasión en México, en un esquema de sedes compartidas en tres países. El entusiasmo que la copa despierta en el país anfitrión es incomparable.

Y no se trata solamente de la afición al futbol. Como cualquier evento de esta magnitud, los países –y las ciudades en estos– desean hospedar el Mundial porque ello implica una derrama económica extraordinaria que no se puede –ni se debe– desaprovechar. Así había sido hasta ahora. Pero, por razones que valdrá la pena explorar y explicar, ese no es el caso del Mundial que arranca hoy en México y tiene –una vez más para nuestro país– tintes históricos: el estadio Azteca –como lo conocemos todos– será la primera cancha, en todo el planeta, en la cual se inauguren tres mundiales. Múltiples voces lo han señalado en las últimas semanas: el Mundial se convirtió en un evento elitista y ello se ha traducido en una realidad que se antojaría improbable: las ciudades sede de los partidos no han recibido la afluencia de visitantes que se esperaría. Y no solamente ha ocurrido en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. A nivel local se lamenta más, desde luego, porque en la Región Sureste de Coahuila se esperaba que la cercanía con Monterrey, una de las tres sedes mundialistas mexicanas, implicara una importante derrama. Lejos de tal posibilidad, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, el sector turístico de la capital coahuilense no registra el volumen de reservas que se esperaría a estas alturas. De acuerdo con la información proporcionada por tour operadores, la ocupación hotelera y la venta de recorridos turísticos se mantienen en niveles “ordinarios”.

¿Cuál es la explicación? Para el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila , la razón de este comportamiento es el resultado de una combinación de factores, entre los cuales se encuentran decisiones logísticas de la FIFA, relativas a la asignación de hospedaje en Monterrey, los altos costos de hoteles y boletos, problemas de conectividad y preocupaciones relacionadas con la seguridad en la capital de Nuevo León. Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que no se trata del arranque de una Copa Mundial que esperaríamos. Y en lo que hace a la Región Sureste, no puede resultar más que decepcionante que la expectativa despertada por el evento no se esté colmando en los hechos. Lo peor de la historia es que no se trata de una lección que pueda aquilatarse, a nivel local, “para la próxima”.