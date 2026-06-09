Elecciones Coahuila 2026: los efectos adversos del resultado

Los comicios, en las sociedades democráticas, además de servir para que la ciudadanía exprese su voluntad y, a través de esta, se otorgue un mandato a quienes participan en la competencia, pueden arrojar como resultado una reestructura del mapa electoral. Ese es justamente uno de los efectos que ha tenido la jornada electoral del domingo anterior en Coahuila. Habrá que esperar, desde luego, a la realización de los cómputos distritales –que arrancarán mañana–, pero los datos que ofrece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Electoral de Coahuila, sirven para anticipar algunas consecuencias que se actualizarán en cuanto se oficialicen los resultados de la jornada comicial.

Las más relevantes –desde la perspectiva negativa– son las que se encuentran vinculadas al requisito de obtener al menos el tres por ciento de los votos válidos. Se trata de una “aduana” que no solamente implica un umbral numérico, sino que se traduce en dos hechos fundamentales: obtener asientos en el Congreso y acceder a las prerrogativas estatales. Adicionalmente, para el caso de los partidos con registro local, existe una repercusión aún más grave: quedar por debajo del tres por ciento de los votos implica perder el registro, es decir, desaparecer. En el primero de los casos se encuentran tres partidos nacionales: Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Ninguno de ellos accederá a posiciones en el Poder Legislativo de Coahuila ni recibirá, a partir del año próximo, recursos estatales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias. El caso más extremo lo constituye el del partido México Avante, fuerza política de carácter local que, en su primera incursión electoral, no logró obtener los votos necesarios para mantener el registro y ahora pasará a proceso de liquidación por parte del IEC. En el caso del PAN y el PVEM, partidos con registro nacional, además debe decirse que dejarán de tener presencia en el Congreso local. El primero de ellos perderá las cinco bancas que actualmente ostenta, merced a la alianza que suscribió con el PRI en 2023; el segundo, la única curul que tiene.

Para ninguna de las fuerzas políticas que se encuentran en la antesala de perder su presencia legislativa, las prerrogativas estatales o el registro, constituye una sorpresa lo que ocurrirá, producto de los resultados electorales. Esas son las reglas que los propios partidos políticos se han dado y están obligados, por tanto, a someterse a ellas. Vale la pena, sin embargo, que la ciudadanía tenga mayor conciencia de que, al momento de votar, es decir, cuando escoge a qué fuerza política entregar su voto, no solamente contribuye a construir el mapa de los vencedores, sino que también ayuda a determinar qué opciones políticas tendrán voz y voto en la asamblea legislativa e incluso cuáles de los competidores podrán seguir existiendo y cuáles no.