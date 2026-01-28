Aseguradoras: los ‘pretextos’ para incrementar precios

Una de las advertencias que han recibido los usuarios de pólizas de seguros de gastos médicos mayores y de autos es que, este año, los costos de dichas pólizas podrían sufrir incrementos significativos derivados de una modificación a la Ley de Ingresos de la Federación para 2026. La nueva regla impide a las aseguradoras acreditar el IVA que paguen a terceros derivado de operaciones realizadas en cumplimiento de los contratos de seguros que tengan con sus clientes.

Hace falta ser un entendido en materia fiscal para comprender los detalles técnicos de la nueva regla, pero una forma de explicarlo de forma simple es señalar que, cuando una persona acude a un hospital, o su vehículo dañado es enviado a reparar en un taller, las aseguradoras pagan a estas empresas el costo de sus servicios, el cual incluye el IVA.

Hasta el último día de diciembre pasado, las empresas de seguros podían “compensar” el IVA que pagaban a hospitales y talleres contra el que ellos cobran a sus clientes. Hoy, debido a la nueva regla, el IVA que las aseguradoras pagan a quienes les prestan servicios médicos o de reparación de autos ya no podrá “compensarse” y por ello se convertirá en un gasto.

Y, como ocurre en cualquier cadena de valor, lo que suele hacer un proveedor de bienes o servicios, cuando sus costos aumentan, es trasladar dicho costo a sus clientes. De allí derivaría el previsible incremento al monto de las pólizas de seguros que se ha comentado en las últimas semanas.

Sin embargo, de acuerdo con el diputado federal saltillense Jericó Abramo, la modificación en las reglas fiscales solamente constituye “un pretexto” que las compañías aseguradoras utilizarán para incrementar desproporcionadamente, como lo han hecho largamente, el costo de las primas de aseguramiento.

“Ya se aplicó y es una excusa de las aseguradoras para subir más las tarifas porque ya se están quedando sin recursos de justificación para explicar por qué suben año con año”, dijo el representante popular, quien ha planteado la necesidad de modificar la Ley para frenar los abusos que cometen aseguradoras y hospitales en el caso de los seguros de gastos médicos mayores, cuyas pólizas registran un alza inflacionaria que no tiene justificación y es la más alta de todos los países del Continente.

A diferencia de las alzas de años anteriores, sin embargo, la que se espera para este 2026 tiene un origen fiscal y ello hace deseable que la autoridad tributaria explique cómo pueden los usuarios de estos servicios mitigar el impacto que les causará el traslado de dicho costo.

Porque el tecnicismo introducido en la Ley puede ser comprendido en términos tributarios, pero el consumidor final lo que percibe es solo una cosa: que el costo del producto que adquiere es mayor al del año anterior y que carece de algún mecanismo de defensa ante ello.

Cabría esperar que, además de señalar que se trata de “un pretexto”, los consumidores tuvieran mayor información para saber si pueden evitar el impacto en sus finanzas.