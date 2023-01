Se me van los recuerdos poco a poco. Eso es aviso de que cada vez falta más poco para que me vaya yo. El pasado domingo por la tarde –los domingos en la tarde son aburridos hasta en París o Nueva Yorkh me puse a ver una película de Glenn Ford. A mí me caía muy bien ese actor con cara de muchacho bueno. Su imagen era de nice guy: cuando la hacía de villano el papel no le salía bien. Y sin embargo su ...