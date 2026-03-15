Aumenta la pobreza laboral en Coahuila, cuya capital es una de las más caras, con altos índices de suicidio y alcoholismo

El 2025 cerró para Coahuila con un aumento de 24.9 por ciento en la pobreza laboral, colocándolo entre los siete estados en donde aumentó este fenómeno. Esto significa que uno de cada cuatro coahuilenses no recibe el ingreso suficiente para comprar la canasta básica, lo que es grave porque hablamos sólo de alimentación y no de ingresos para transporte, cuidados de salud y/o gastos en educación. Este panorama es desolador si sumamos además la burbuja inflacionaria bestial en Saltillo, que excluye a la mayoría de la clase trabajadora de la posibilidad de adquirir una vivienda propia.

Estos datos de pobreza laboral fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y de datos de reportes vinculados con el registro de la inflación. Y quienes se informan dirán que, si bien Saltillo tiene una relativa seguridad en comparación con el resto del país, es una de las ciudades más caras para vivir en México, lo que perpetúa la segregación de núcleos de habitantes, afectando sobre todo a los sectores socialmente vulnerables.

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Y es que, con toda la alta competitividad que caracteriza a Coahuila, la burbuja inflacionaria ha elevado exorbitantemente el costo de la vivienda y de los servicios. ¿Cómo puede un empleado promedio –que es la mayoría– adquirir una vivienda si los costos oscilan entre el millón y medio de pesos y los cinco millones? Esto sin contar zonas premium, que cuestan más de 8 o incluso 12 millones de pesos.

Y sin hablar siquiera de comprar casa, veamos: de acuerdo con el Inegi, desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general mensual en Saltillo se estima en 9 mil 582.47 pesos. Y si bien incrementó 13 por ciento con respecto a 2025, una familia de cuatro personas requiere mensualmente 19 mil 372 pesos para su canasta básica en zona urbana y 13 mil 863 pesos en zona rural. Así, una familia de cuatro sigue necesitando subsanar la ausencia de 9 mil 789.53 pesos que le faltan cada mes, mientras que una familia rural debe ver cómo obtiene los 5 mil 509 pesos ausentes. Es decir, el ingreso familiar permanece en números rojos, por lo que deben recurrir al endeudamiento por diferentes vías para cubrir este rubro.

Saltillo aún tiene el tamaño para poder reenfocar o agregar esfuerzos en sus políticas públicas, pues es el grueso de la población, la clase trabajadora que padece esta realidad, el que aporta sus impuestos para que opere la ciudad y el estado.

Veamos otro componente para colocar frente a los expertos. La ciudad capital tiene una problemática significativa de suicidios: hay una tasa documentada de 10.3 casos de suicidios por cada 100 mil habitantes, lo que supera la media nacional y mundial. Esta información requiere una reflexión desde distintos componentes del sistema sociobiocultural que habitan los capitalinos. ¿Será porque esta cifra se concentra mayormente en las áreas sur, suroriente y poniente de la ciudad, que se considera un hecho “natural” por la condición de pobreza de la población en cuestión? Como si la pobreza se diera porque sí, porque “no le echan ganas” o porque son “chairos”.

Y por supuesto, Coahuila, en términos porcentuales, se encuentra entre los estados con menor tasa de pobreza laboral, pero este 24.9 por ciento debe ser monitoreado y atendido, pues no disminuyó, sino que se incrementó.

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Otro factor por el que se deben cruzar datos es la medición resultante de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, publicada en diciembre del 2025. Tanto en Coahuila como en su ciudad capital, Saltillo, se registró una tendencia creciente en el consumo de alcohol, ocupando el sexto lugar nacional con una prevalencia del 38.9 por ciento, cifra que supera al promedio alto nacional registrado en 34.9 por ciento.

El vocablo “consumo” proviene del latín “consumere”, compuesto por el prefijo “con-”, que significa “completamente o junto”, y por “sumere”, que refiere a “tomar, comprar o gastar”. Esta palabra refiere a la acción de emplear bienes, productos o servicios para satisfacer necesidades humanas.

¿Será que las autoridades dejarán que cada familia consuma sus penurias y adquiera la capacidad de aguantar todavía más ante este complejo panorama?