Reforma electoral de Sheinbaum, contra viento y marea

Como en 2019, dos de los partidos más acomodaticios de la historia contemporánea de nuestro país, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, se opondrán a una propuesta de reforma electoral. Así han navegado, contabilizando las ventajas financieras y de posicionamiento que les permite sumar votos, en aquella ocasión, unidos al PRI, PAN, PRD y MC. De nuevo hay una reforma electoral en puerta, ahora planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Esta reforma electoral tiene entre sus propuestas algo que a todos los partidos les cuesta: conseguir el voto de forma territorial. Es decir, los candidatos a diputados de representación proporcional ya no serán seleccionados a través de una lista decidida por las cúpulas, sino de entre los candidatos que obtuvieron votos, pero no los suficientes como para acceder al cargo de elección.

La reforma plantea que todo diputado o senador pase por el voto popular para ocupar su curul.

Aquí, de forma general, algunos de los componentes de esta reforma –que, de acuerdo con las declaraciones de Sheinbaum, responden a una demanda solicitada por la ciudadanía que la llevó a ganar la Presidencia–: se mantienen los 500 diputados federales, 300 elegidos por mayoría relativa en sus distritos y los 200 de representación proporcional asignados ahora a quienes hayan quedado en segundo o tercer lugar en la votación. De esos 200 de representación proporcional, se acota ahora que ocho sean elegidos por los mexicanos radicados en el exterior.

En el caso del Senado, la Presidenta expresó: “Allí sí se elimina la lista de representación proporcional porque el Senado siempre fue concebido como la representación por entidad, desde el principio republicano; en el Senado quedan los dos de mayoría y la primera minoría, sin listas”. Su mensaje incluyó: “Quieres ser senador, busca el voto popular”.

Sheinbaum tiene una postura avalada por su negativa real a ser diputada o senadora plurinominal, pues ha referido que tuvo la oportunidad de integrar las listas en donde la colocarían como la opción número uno y se negó. Esto ocurrió en 2009 y 2012.

Caracterizado su gobierno por la búsqueda de reducción de gastos, la disminución de costos planteada en la reforma de Sheinbaum apenas alcanza el 25 por ciento de un total que se incrementó en más del 100 por ciento con el paso de los años. Esta reducción implica un ahorro que es un número bestial: 1.9 mil millones de pesos que, en lugar de destinarse al financiamiento de los partidos, se invertirán en salud, educación o en programas de bienestar.

Esta reducción de gastos también incluye la anulación de bonos y sobresueldos del INE, cuyos integrantes aún perciben ingresos superiores al salario de la Presidenta, además de una disminución en los gastos realizados durante las elecciones.

La reforma plantea también que los sueldos de las diputaciones locales “se equiparen”, ya que, así lo expresó Sheinbaum, “hay Congresos estatales que por diputado tienen cinco veces lo de otros Congresos. ¿Por qué?”. Añadió que hay que ganar “la justa medianía” y que estos excesos no vulneren sobre todo los recursos de estados que son pobres.

Integrar la democracia participativa y eliminar campañas digitales con ejércitos de bots como una facultad del INE, son otros de los componentes de su reforma.

Sin embargo, plantear la no ejecución del PREP ha sido visto como un riesgo de ausencia informativa que puede llevar a campañas de casas encuestadoras que incrementen una atmósfera de incertidumbre. Sin embargo, la reforma propone mantener el conteo rápido del INE para informar sobre las tendencias de la votación la misma noche de los comicios. De acuerdo con datos del INE, el conteo rápido, si bien constituye un cúmulo de estimaciones preliminares y no tiene efectos legales definitivos, tiene un nivel de confianza de al menos el 95 por ciento.

La propuesta de la Presidenta tiene todas las de perder porque incluso integrantes del partido que la llevó al poder, Morena, están en desacuerdo.

El vocablo “reforma” se constituye del prefijo latino “re”, que significa “hacia atrás”, y de “forma”, que refiere a figura o imagen.