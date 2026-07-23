Sintonizamos en auriculares los acordes brutales de Links 2 3 4 de Rammstein. El ritmo marcial de la banda alemana encaja a la perfección con la neurosis colectiva de una sociedad podrida, obsesionada por el consumo, paralizada ante el colapso inminente.

La música industrial resuena como tambor de guerra en un escenario global fracturado, donde las vidas humanas cotizan a la baja y los discursos de odio cotizan al alza en Wall Street.

Las pantallas de los teléfonos móviles parpadean con alertas apocalípticas. Los titulares de The Wall Street Journal confirman la nueva ofensiva económica: Washington prepara una avalancha de gravámenes del treinta por ciento a productos mexicanos a partir de agosto. El desbalance monetario estadounidense, fijado en un déficit de 1.2 billones de dólares, sirve como pretexto perfecto para desatar el caos global.

Las bravatas presidenciales gringas prometen hundir sectores clave: automotriz, acero, aluminio y agroalimentario. El aguacate michoacano y los componentes ensamblados en el norte de México pagarán el precio de una guerra comercial absurda, diseñada para complacer a las masas sedientas de chovinismo y proteccionismo barato.

Howard Lutnick, secretario de Comercio, lo sentenció con frialdad corporativa: “no más prórrogas”. La maquinaria gringa avanza sin frenos, sorda a los ruegos, ciega a la realidad de una economía integrada.

Las bolsas de valores tiemblan, la tragedia humana se desborda en los márgenes del imperio. Las investigaciones de The Washington Post revelan las vísceras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el temido ICE. En sus centros de detención, verdaderos campos de concentración corporativos, los muertos ya no son noticia, sino meras estadísticas archivadas con indolencia burocrática. Los cuerpos de los migrantes, deshidratados por el desierto o congelados por el abandono en celdas de castigo, se amontonan bajo una lona gris. Es el costo colateral del sueño americano transformado en pesadilla industrial. La contabilidad del horror gringo prioriza el control fronterizo sobre la dignidad básica, encerrando vidas humanas en limbos legales donde el aire escasea y la compasión es un mito extinto.

Mein Herz brennt ruge en los audífonos. La voz de Till Lindemann acompaña el desfile de camiones cargados de mercancías varadas en los puentes internacionales. Los transportistas mexicanos maldicen entre dientes, atrapados en filas kilométricas creadas por las revisiones minuciosas e inútiles de la patrulla fronteriza. La ironía muerde con dientes de acero: Washington castiga los flujos migratorios estrangulando el comercio legal, destruyendo los mismos empleos del sur de la frontera que evitarían el éxodo de los desposeídos.

Lógica esquizofrénica domina las mentes de los estrategas de la Casa Blanca, empeñados en construir muros invisibles con aranceles ad valorem y alambradas físicas con militares armados hasta los dientes.

La locura colectiva no respeta fronteras. En todo México, los centros comerciales lucen repletos de compradores histéricos buscando mercancías importadas antes del gran incremento de precios. La simulación y la neurosis definen a esta urbe desértica, donde los ciudadanos pelean por un lugar en el estacionamiento mientras ignoran la catástrofe social del vecino.

Compramos productos diseñados en California y fabricados en China, pagados con tarjetas de crédito al borde del colapso, todo para alimentar el vacío existencial de una modernidad rancia. China, por su parte, ya anunció represalias del ochenta y cuatro por ciento a las importaciones estadounidenses, desatando una espiral inflacionaria planetaria capaz de pulverizar los salarios de la clase trabajadora mundial.

El paisaje urbano regiomontano refleja este derrumbe civilizatorio. Espectaculares gigantescos anuncian camionetas de lujo inaccesibles, rodeados de miseria urbana y migrantes centroamericanos pidiendo monedas bajo los pasos a desnivel. La sociedad podrida normaliza el horror, aplaude el éxito monetario mal habido, consume basura televisiva y vota por políticos payasos con discursos populistas. Las muertes en las celdas del ICE importan poco en un mundo fascinado por las cotizaciones de la bolsa y las tendencias efímeras de las redes sociales. Los caídos en la frontera mueren dos veces: la primera por falta de agua o atención médica; la segunda por el olvido de una humanidad deshumanizada, ocupada en revisar los precios de los automóviles importados.

The Wall Street Journal apunta un dato demoledor: la primera ola de aranceles gringos encareció la producción local estadounidense, frenando planes de inversión debido a la inestabilidad de las reglas del juego. Las empresas temen levantar fábricas en un entorno regulatorio cambiante, sujeto al humor diario de un mandatario obsesionado con su cuenta de Truth Social. El proteccionismo rancio no agranda las naciones, simplemente encarece la vida diaria de los ciudadanos comunes, atrapados entre el fuego cruzado de superpotencias económicas en declive. La industria norteamericana depende de insumos extranjeros; encarecerlos equivale a dispararse en el propio pie corporativo.

Teatro del absurdo recargado en un poste de luz, devorando unos tacos de trompo fríos. La música de Rammstein llega a su clímax con Sonne. El sol brilla implacable sobre la metrópoli industrial, quemando los rostros de los trabajadores, iluminando las mentiras del sistema financiero global. Los muertos del ICE permanecen sin nombre, enterrados en fosas comunes o repatriados en ataúdes de madera corriente, alejados de los reflectores mediáticos. Las bravatas comerciales gringas continuarán alimentando los titulares de la prensa internacional, asustando a los mercados, encareciendo el aguacate, la cerveza y los sueños de prosperidad del mexicano común. Nos dirigimos al colapso con paso firme, al ritmo de guitarras distorsionadas, celebrando la decadencia en una fiesta ruidosa donde los aranceles son la botana y la vida humana el desperdicio.