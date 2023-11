Block de Notas (19): De política comarcal y otros males

Soy un hombre viejo. Tan viejo que me jacto de haber vivido mucho, demasiado. Caray, qué pretencioso en realidad. Y como he vivido mucho, he padecido mucho. Es la vida, pues. Hace poco tiempo y luego de años, padecí una diarrea “cuata”, es decir, una maldita infección en mi panza e intestino. Al parecer, un virus que andaba en el ambiente me mordió. Sí, el maldito virus era ubicuo. Cuando consulté a mi doctor en Monterrey, rápido me dijo: de diez pacientes, ocho traían este mal. Hoy ya ando medio bien.

Y si usted me ha leído, a últimas fechas traigo una saga de textos, “Montaña y silencio”, ancilado lo anterior en el padecimiento que dio origen al replanteamiento de vida de Mr. RM. Hoy ya en franca recuperación. Y regreso a mi padecimiento: justo cuando a don Mr. RM lo trepanaban de emergencia en un nosocomio, su servidor era devorado por la diarrea. Hoy ya ando mejor y controlado, pero ¿por qué estar seco, jodido, flaco, tilico, enjuto de carnes no es peyorativo, y decir que tal persona es gordo o gorda sí lo es? En fin, este ya no es mi mundo, pero sigo flaco, seco y no puedo engordar. ¿Lo ha notado, hay “N” dietas para enflacar, pero ni una para engordar? ¡Puf!

Funciono bien. Mi cuerpo funciona milimétricamente. Insisto, no obstante que tengo 58 años maltratándole. Y si usted recuerda este “Block de Notas” en su inicio, es decir, en los tres primeros textos, hablaba de una tríada maravillosa: cagar y mear, gran placer. Si cagar y mear (mi mejor francés es el siguiente: defecar y orinar, puf) fuesen cosas menores e insustanciales, usted ni yo jamás iríamos a cagar ni a orinar. Así de sencillo. ¿La Biblia? Pues habla de ello, no poca cosa, pues. Ya ahondaremos en ello. Por cierto, hay un poeta árabe, Fakhri Ratrout (siglo 20)... Lea usted: “El que no hace nada salvo orinar, sueña y muere...”.

En fin, cosas altas, bellas y graves. No así la insana política comarcana. La de vecindario. Y si andamos en la política comarcana que a todos gusta −dicen que la detestan, pero todo mundo está allí, aunque se quejen−, hay varias noticias que pasan desapercibidas, pero todo tiene que ver con todo. Lo siguiente es sin orden ni concierto, son notas que las he ido anotando en mis diarios como van llegando. Es decir, puede y debe de haber errores, pero como es política de vecindario, no importa. Es intrascendente.

Nota uno: Todo mundo habla a últimas fechas de un infante (lo conocí desde niño, es decir, sigue siendo un infante), al cual lo ungieron como “presidente de la chaviza del PRI”, es José Ramón Oceguera Anda, es “Pepito Oceguera”. Hijo, si mi memoria no me falla, primogénito del notario José Ramón Oceguera, hermano de Ramón Oceguera, exalcalde de Ramos Arizpe, hijos de Ramón Oceguera Ramos, notario No. 43. ¿Ya lo notó? Ignoro si el infante Pepito Oceguera, ahora encumbrado, en cinco años atrás, pegó calcas, hizo volantes, convenció con su verbo y discurso, estuvo en cruceros pegando propaganda... en fin. ¿Tiene brillo propio o se lo negociaron, vía su padre, el notario Oceguera? Y claro, ¿qué piensan de él los priistas de toda la vida? Esos, la formación de “cuadros”, gente que vegeta en el PRI sin recibir ni una oportunidad. No poca cosa.

Nota dos: Y ya que andamos en terrenos del PRI y no en mi panza dañada a madres, si Pepito Oceguera (¿17/18/19 años?) es líder de la chaviza del PRI, entones Carlos Robles Loustaunau es líder de la “momiza” del PRI. Carlos Robles tiene 79 años. ¿A quién hacer caso? Y eso de la momiza es un lenguaje arcaico, pero que Andrés Manuel López Obrador ha puesto de moda de nuevo. Pregunta: ¿Cuál es el PRI que Manolo quiere, el de 80 años del viejo Robles o el de 15 años de Pepito? Preocupante ambas opciones.

ESQUINA-BAJAN

Seguimos en el PRI. Hoy más vivo que nunca. Y usted lo sabe, viene la época de Manolo Jiménez. En todos los sentidos. Pero él es líder del PRI siempre, y si hacemos caso a una mínima parcela del PRI estatal, usted o yo nos podemos hacer idea de lo que viene para Coahuila con Manolo Jiménez en el poder. Hagamos una tenue línea a seguir, cosa que usted ya sabe: Pepito Oceguera es hijo de José Ramón Oceguera, hermano del exalcalde de Ramos Arizpe. La secretaria de Jaime Bueno (ya desaparecido, eclipsado, ni fu, ni fa. Sólo recibe órdenes, no tiene ideas propias) en el PRI municipal es Hilda García, hija de Gregorio García Rodríguez, titular de Educación del Municipio.

Rocío Ramos es esposa de Alfonso Yáñez Arreola, director de Jurisprudencia, notario él, hermano de Juan José Yáñez, magistrado él, y ella suplente en la diputación local de Luz Elena Morales (no ha leído un libro completo en su vida, pero ya es dos veces diputada, ¡puf!). Ahora bien, para desgracia de ellos murió su padre, Mario Enrique Morales, pero su hija, ya lo vimos, es diputada y su hermano José Alberto Morales cobra como regidor en el Ayuntamiento. ¿Manolo tomará cartas en el asunto o es manipulable?

Y claro, hay prietitos en el arroz: en el Ayuntamiento cobra Sofía Franco, hija de Héctor Franco López, ¿hoy morenista, perredista, priista, panista, ecologista? Si le hace tanto daño a la administración de Super-Chema y a Manolo, ¿por qué la mantienen? En fin.

LETRAS MINÚSCULAS

Ya ando bien de mi panza, espere usted nuevas y buenas letras a todo lo anterior esbozado. Viene un tríptico.