Block de Notas (18): Polémicas que despiertan opiniones

Siempre estará por deletrearse todo. Absolutamente todo. Al mundo como lo conocemos, necesitamos traducirlo al aquí y ahora. No podemos ver este mundo con ojos viejos. Y lo contrario, no podemos ver el mundo de ayer con nuestros ojos miopes de hoy. Se ha perdido el juicio, la cultura, la inteligencia para tener una idea cabal y un poco total para todo ello. Un ejemplo, un proyecto siempre inalcanzable: “Cultura, vino y literatura: un asedio gastronómico”.

En traducción directo al cristiano es lo siguiente: repasar a través de los platillos los cuales aparecen descritos en obras maestras de la literatura universal, los cuales han dado sentido a la historia y nos han moldeado, todo ello rociado con el debido vino de la región donde reposan las escenas escritas. Todo ello mientras el chef platicará y reverberará los potajes, elementos, yerbas aromáticas y lugar de origen y suerte de los ingredientes empleados. ¿Ya se hizo una alguna vez? Imagino sí, pero siempre es necesario hacerlo de nuevo una y otra vez y con tantas obras literarias que nos han formado.

Avanzamos: en la Biblia, ese libro de libros, en la Primera Epístola de Pablo (Saulo, antes de convertirse) dirigida a Timoteo, ante la fragilidad de la “panza” de éste, un hombre letrado e ilustrado como Pablo, el de Tarso, le recomienda la siguiente receta: “Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades” (1 Timoteo 5.23). Y claro, todo mundo lo sabe, el vino contiene bismuto, por eso es bueno para los débiles de estómago. El vino es cultura y placer.

Bajo esta bíblica premisa, en sus viajes, ¿qué bebía Ulises, aquel héroe inolvidable del poema “La Odisea” del divino ciego Homero? ¿Qué comió, qué lugares visitó; cuáles eran sus alimentos preferidos? ¿Las sirenas lo enamoraron con sus cantos o con otra serie de trucos y suertes? ¿Existen las sirenas? Uf. Cosa no menor cuando anoto lo siguiente: hay poco más de setenta referencias al vino en el poema “La Odisea” de Homero. En un pasaje memorable, escribe Homero: “Toma y bebe este vino, cíclope, una vez que has comido carnes crudas de hombre. Verás qué bebida guardaba bajo mi bajel... cogiólo y bebió con deleite salvaje todo el dulce licor, y pidiome sin pausa otro cuenco”.

¿Lo nota verdad? Ante un ser primitivo, bárbaro que come la carne cruda, Ulises le acerca un producto de la civilización, una jarra de vino, el cual termina por embriagar al buen Cíclope y así seguir su travesía. Este es Homero, su potente vino y su palabra seductora. Pero, no menos poderosos son los platillos y los vinos procedentes de La Mancha; sí, claro, aquella región patrimonio de la humanidad y territorio de las andanzas de Don Quijote y su escudero, el sibarita de Sancho Panza. Hartos platillos tiene “Don Quijote de la Mancha”: “Salpicón de vaca con cebolla”, “Ternera asada con salsa de oruga”, “Miel sobre hojuelas”, “Torrejones”, “Tarta de requesón”... la cocina del Quijote.

Pero al igual que este delicioso tema, el cual hay que actualizarlo una y otra vez, hay varios temas candentes que he ido tocando a lo largo de esta ya larga saga de textos, temas los cuales han provocado eso entre los lectores: adhesión o rechazo. Temas polémicos: a favor y en contra. Y así debe de ser para elevar el nivel de diálogo, no de confrontación. Dos temas son los siguientes: estoy en contra de la “equidad de género”. Estoy en contra de que accedan a cualquier puesto alto y de gran responsabilidad, bajo el único palio que esgrimen: son muchas, bastantes. Y como son muchas y bastantes “ya les toca”. Así lo dicen una y otra vez.

El otro tema candente es cuanto digo una y otra vez que los humanos de hoy, quieren y aman a su perro o gato... pero no sienten la más mínima empatía o solidaridad con otro ser humano en condiciones de desgracia. He visto en la calle que hay humanos (eso creo) que llevan a sus mascotas en carreolas, les ponen moñitos, sudadera, zapatos... y los tratan como humanos. No hablan de sus patas, sino de sus “piecitos”, no hablan de su hocico, sino que les dicen “abre la boquita para darte agua Lily”. De pinches locos lo anterior y siempre, siempre estaré en contra de ello.

Nota uno: Amo a las mujeres. Tan es así que siguen haciendo conmigo lo que ellas quieren, hasta que yo quiero, claro. Hartos comentarios me han llegado por una serie de citas de autores clásicos, donde las mujeres quedan mal paradas, como siempre. Le voy a dar una somera lista de autores donde las mujeres son tratadas nada bien, son objetos del entramado, con cierto protagonismo o con mucho protagonismo... para mal.

Nota dos: Por algo, este movimiento radical de mujeres se ha ganado el abyecto bautizo de “Feminazis”. Por algo será. ¿Y si dicho movimiento quema la obra completa de Miguel de Cervantes Saavedra, todo Molière, Virginia Woolf, Francis S. Fitzgerald, Chaucer, John Milton, Armando Ramírez...? En fin, no hay profundidad ni lecturas. Sólo voz para gritar.

Nota tres: Este ya no es mi mundo. Dos muertes, la de Jesús Ociel Baena (Magistrade él, lo que eso signifique) y su ¿novio, novia, novie? “Dorian “N”, fue como todas las muertes de homosexuales...

LETRAS MINÚSCULAS

Sádicas, ultraviolentas; plagadas de odio y rencor sin fin; vidas miserables.