Los siguientes versos los tengo anotados en una libreta, como siempre. Son de uno de tantos “Block de Notas” que habitan por toda mi casa. ¿Cuándo tomé dichas notas y de dónde? No lo sé, no lo recuerdo. El texto es un fragmento de un poema titulado “Semblanza IX” de un escritor del cual sólo tengo el nombre, Manuel del Palacio. Algo vago, sin duda. No recuerdo que haya leído su poesía o bien, que tenga sus libros en mis anaqueles. Son versos satíricos, los cuales hablan de un autor al parecer italiano. Éste imprimió un libro “Corregido por Vega y por Cañete” y luego apunta Manuel del Palacio en sus versos:

“Pudo imprimir un libro que tradujo.

Conservo de él un ejemplar de lujo

Que me vendió en diez reales un pobrete,

Y el cual duerme hace tiempo en mi retrete

Como duerme en el agua el somormujo...”.

Versos satíricos de buena estirpe, burlándose del escritor ácidamente. ¿Lo nota? El libro, como no es de las lecturas predilectas del autor, lo tiene olvidado en el retrete, al lado de la inmundicia, pero no pocas veces en el llamado “trono” es donde los mexicanos, gringos o italianos más leen. Y entonces llego de nuevo al punto que le he machado aquí una y otra vez en este “Block de Notas”, cagar y mear es un gran placer.

¿No puede ir usted diario al sanitario, al retrete, a ninguna de las dos anteriores acciones biológicas? Sin duda, se va a morir. Sí, como todo humano vivo, voy de acuerdo, pero eso de no ir al baño acelera el precipitarse en la vida. Y justo lo anterior acaba de pasar recientemente (domingo 25 de febrero), cuando la cantante Susy Ortiz (exvocalista de la agrupación lagunera “Chicos de Barrio”) murió por un “choque séptico”. No podía ir al baño, pues. ¿Cuántos días tenía sin ir al retrete, cuántos días es “normal” no ir al retrete; debemos de ir obligadamente diario?

Según la información periodística, ella fue por su propio pie a un hospital en Torreón, alrededor de las 10:29 horas. Cerca de los 12 del mediodía, ya estaba muerta. Vea entonces que con lo anterior no se puede jugar ni dejar pasar. O usted va al retrete a cagar y mear como Dios manda, o vaya corriendo al médico. No admite dilación alguna lo anterior.

No, no es tema baladí, lo hemos estado analizando en este “Block de Notas” desde el inicio de esta ya larga saga de textos. Lea usted lo siguiente: en “Habla, Memoria”, Vladimir Nabokov entrelaza con la mayor pericia y madurez de un escritor los recuerdos, vivencias y aventuras de la infancia, en un impresionante tour de force que conduce por más de 300 páginas al lector, lo mismo a la confesión pública que a la crítica destructiva −la constructiva, se ha visto una y otra vez, no construye nada−, del repaso de autores clásicos al elogio de sus grandes pasiones (manías, les decía él): la literatura, las mariposas, el ajedrez y la familia. Pero es igual de importante lo que sigue: Vladimir Nabokov, el célebre autor de “Lolita”, habla de sus meditaciones infantiles... en el retrete.

ESQUINA-BAJAN

Nota Uno: Según los datos y estadísticas que periódicamente se publican para analizar la red de redes llamada Internet, nuestro país, México, es la segunda nación latinoamericana la cual consume o dedica más horas en estar inmerso en la red y sus diferentes contenidos y plataformas. El 94 por ciento de los usuarios acceden a través de sus dispositivos móviles. Y claro, se llevan su celular “inteligente” al retrete.

Nota Dos: Recuerdo que ya se lo platiqué aquí en un texto pasado, pero vale la pena recordarlo: hay un verso de la Biblia el cual a la letra dice: “Haced tesoros dentro de sí (de ti), donde la polilla ni el orín (“óxido” en otras versiones) corrompen; donde los ladrones no minen ni roben” (Lucas 12:33). Sin duda, los excrementos, las secreciones del cuerpo son cosa seria, es también conocido como escatología y en la misma Biblia tienen su posición bien definida como podredumbre viva.

Nota Tres: “La muerte está ahí como única realidad”, palabras demoledoras de un Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, quien ha explorado el sentimiento y sentido del suicidio en su ensayo portentoso (y también en su narrativa toda, en uno de sus libros emblemáticos, como lo es “El Extranjero”) “El Mito de Sísifo”.

Nota Cuatro: En unas líneas demoledoras y reveladoras, escribe: “El suicidio, como el salto, es la aceptación en su límite. Todo se ha consumado, el hombre vuelve a entrar en su historia esencial”. Es decir, tal vez y sólo tal vez, el suicida sea el hombre más libre del cual tengamos conciencia hoy en día. Dice Camus: “A su manera el suicidio resuelve lo absurdo”. Y sí, siguen los suicidios en Coahuila de manera sorda, pero sin tregua ni pausa. La salud mental está muy deteriorada. Y ya vienen las olas de calor, las cuales obligan a beber harto alcohol embotando los sentidos cuerdos de la poca mesura que nos queda.

LETRAS MINÚSCULAS

Hay un poeta árabe, Fakhri Ratrout, del cual sólo sé que nación el siglo pasado (ignoro si viva aún). Lea usted: “El que no hace nada salvo orinar, sueña y muere...”.