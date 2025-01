Block de notas (40): El México de Morena y la Shein

¿Por dónde empezar hoy, el día de hoy, mientras el país arde? Como siempre. Y es literal. Vamos iniciando año, cosa en lo cual no creo, se lo platiqué aquí en nuestra tertulia pretérita de “Café Montaigne”: los años son una manera cotidiana de medir y sujetar en un precario corsé al tiempo, pero el tiempo mata y se desvanece, como en aquellos viejos y bellos relojes derretidos del maestro y mago Salvador Dalí .

No creo en las fechas, pero sí en los símbolos y en todo su poder. Y si hablamos de símbolos, acaba de pasar uno precisamente el 1 de enero: tomaron firma, posesión y juramento los nuevos alcaldes en Coahuila. No poca cosa. De ellos depende y en primera instancia nuestra vida misma. Nuestra vida cotidiana, diaria y también vida sufrida. Para empezar, en Ramos Arizpe (ya todo conurbado, una sola ciudad y región, pues) juró la bandera Tomás Gutiérrez . Sus retos son del tamaño de su inteligencia y corpulencia física.

Aquí en Saltillo juró la bandera Javier “El Tritón” Díaz . Los retos de la ciudad son del tamaño de su inteligencia y corpulencia física. No poca cosa se avecina. Creo usted lo sabe, lo primero y es inmediato: ambos están cercados por las claques de Morena . ¿En tres años van a entregar sus respectivas alcaldías a los candidatos de Morena? Es un desafío político mayúsculo, el cual voy a abordar aquí próximamente. Espere mis letras al respecto.

Gracias por leerme, gracias por atender estas letras las cuales se nutren de usted y de nadie más. Muchas ollas a fuego lento en la lumbre tenemos usted y yo, y como yo me debo a usted en materia de letras, pues tengo que hacerle caso. Así de sencillo. Usted y nadie más, me ha pedido abonar signos a las diversas sagas y temas aquí deletreados: el retrete, el 8M, eso llamado equidad de género, leer de nueva cuenta y bajo el palio de lo “políticamente correcto” a los autores clásicos, hablar de la nueva “masculinidad” (no hombres ni mujeres: objetos, cosas); hablar de semáforos inteligentes, no de humanos inteligentes...

En fin, usted y yo tenemos muchas tertulias e intercambio de información y esto va para largo, muy largo tiempo. Para entrar en materia, retomemos un libro que usted me ha pedido para abonar nuevas ideas a sus bien medidas letras: es seguir glosando a Alan Riding en su libro “Vecinos Distantes”, donde nos retrata de cuerpo completo a los mexicanos. Pero vaya, usted como lector me ha pedido las fichas de los libros donde el brasileño, que habla perfecto inglés y francés, ha ancilado su pensamiento y exploración: son “El Laberinto de la Soledad” de Octavio Paz, “El Perfil del Hombre y la Cultura en México” de Samuel Ramos y la obra de Carlos Fuentes, toda.

Nota 1: Un lector de la Ciudad de México, investigador él de la UNAM , me ha enviado el siguiente comentario: “Maestro Cedillo, lo leo con placer y deleite. Me da gusto que una actividad en teoría fútil y orgánica, claro, como el cagar y mear, usted la está elevando a bastante buen nivel. ¿Ya leyó usted “El Libro de las Cochinadas” de dos investigadores serios, de los más serios y famosos de México? Se lo recomiendo. Su fiel lector...”.

Nota 2: Ha sido un descubrimiento. Y claro, todo mundo es mejor lector y más culto e inteligente a su servidor. El libro es inconseguible físicamente en las escasas librerías locales o regionales. Lo pedí vía digital, lo pagué y como no me gusta leer en la pantalla de la computadora, pues lo tuve que mandar a imprimir y engargolar. Un deleite. Es “El libro de las Cochinadas” de Juan Tonda y Julieta Fierro.

Nota 3: El libro aporta datos científicos, números, la esencia misma de eso, “hacer cochinadas” en el retrete, cosa de lo cual nadie habla, pero que es una actividad vital y básica del ser humano para seguir viviendo. Función esencial de nuestro organismo, hacer cochinadas es básico para evitar las enfermedades que el no hacerlas, producen. Incluyendo la muerte.

Nota 4: Nuestra vida depende de un hilo. Este 20 de enero toma posesión de los Estados Unidos, Donald Trump . Faltan días para ello. Nadie ha dimensionado su poder destructor o constructor. Cuando en diciembre publicó un minimensaje en sus redes, sobre la posible relación con México y habló de impuestos especiales y deportación masiva de migrantes... tumbó la paridad del peso por tres días. Le contestaron inmediatamente Marcelo Ebrard y Fernández Noroña en sendos tweets. ¿Sabe usted qué pasó? Nada. Esta y no otra es la “influencia” de los morenistas, fieles adoradores de Claudia Sheinbaum .

Nota 5: escribo estas líneas entre los días 1, 2 y 3 de enero. El viernes 3 de enero, una encuesta del diario o grupo “Reforma”, levantada donde hierve la condición humana, en el piso de las viviendas de los coahuilenses, determinó lo siguiente: Manolo Jiménez Salinas, “El Cowboy Urbano”, es aprobado en su gestión por 8 de cada 10 coahuilenses. En un subtítulo de la amplia muestra publicada, se lee. “Cumple Manolo en seguridad”. Tiene 80 por ciento de aprobación en su primer año al frente de Coahuila.

Nota 6: ¿Las comparaciones son odiosas? Pues sí, son odiosas porque duelen, enseñan debilidades y desnudan inoperancias y yerros. ¿Sabe qué declaró la inoperante Claudia Sheinbaum iniciando año? “La seguridad mejorará poco a poco en el 2025”. Caramba, basura lo anterior. Iniciamos el año, el día 1 de enero, con 60 asesinatos dolosos en el país. 60 muertos.

No, no es Haití. Es México. El México de Morena y la Shein...