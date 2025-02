Block de notas (46): México, un país atado a las dádivas

El eje vertebral de Coahuila: Manolo Jiménez Salinas (gobernador), Javier “El tritón” Díaz (alcalde de Saltillo) y Tomás Gutiérrez Merino (alcalde de Ramos Arizpe), tiene un tremendo saco de problemas en su espalda al día de hoy. ¿Hay alguna novedad en ello? No, los problemas son para solucionarse. Creo, a ninguno de los tres los amedrenta semejante reto. De hecho, los tres se han formado así, en la adversidad. Por eso están donde están: encimados en cargos públicos de alta responsabilidad social.

Ojo, dije responsabilidad social, no política. Se gana en el terreno político y en las urnas, pero se gobierna para todos. Y ellos lo están haciendo diario, sin parar y sin descansar. Claro, sin distingos de color y filiación política. ¿En Torreón? Los hermanos separados de La Laguna están más preocupados por el pésimo desempeño de sus “Santos” en la liga infantil de soccer nacional que por actuar y ponerle lupa a las cuentas públicas de su alcalde, Román Cepeda . Un problema político al día de hoy. El problema social se reduce a que ganen los “Santos” para despresurizar la ira y rencor urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 215: Lecciones del amor y la vida

Nota 1: “El silencio es más potente que el trueno...”. El silencio de Derek Walcott es ensordecedor. Se cumplen 95 años de su nacimiento. Es Nobel de Literatura. Fue poeta, dramaturgo, crítico y pintor, y aquí al parecer nadie lo sabe. El pasado sábado y en nuestra tertulia de “Hablemos de Dios”, comencé mínimamente su exploración bajo el palio divino. Pero su poesía da para muchas aristas y exploraciones.

Nota 2: La nota periodística le dio la vuelta al mundo y duele en esa región llamada alma. Tres niños, de 2, 4 y 6 años, salen de una casa de un familiar con 10 pesos cada uno para ir a comprar dulces a la tienda más cercana. Tardan en regresar. Sus padres salen a buscarlos y los encuentran tirados afuera de dicha tienda. Estaba ya muertos. Episodio funesto. ¿Dónde sucedió semejante hecho y a qué se debió la muerte simultánea de los tres niños?

Nota 3: Lo anterior sucedió no en Haití, no en el África subsahariana, no en El Salvador, no en Cuba, no... sucedió en Chiapas, México. Fue el 15 de febrero cuando dichos niños fueron a comprar dulces con humildes 10 pesos en sus manos. Pero en el camino se encontraron pan dulce tirado, el cual recogieron, lo ingirieron y, claro, murieron envenenados. El pan fue envenenado ex profeso para el control de la población canina, fue tirado en las calles de la comunidad de El bosque, Chiapas. Los niños tenían hambre, comieron del pan envenenado. No es un cuento de hadas, es la cruel realidad de un país atado a las dádivas de Claudia Sheinbaum y su fallida estrategia, inaugurada por Andrés Manuel López Obrador , llamada del “Bienestar”.

Nota 4: No es novedad, es plan con maña: con Morena en el poder y junto con todos sus aliados, los estados y municipios de México han sido castigados con menos participaciones federales para su buen funcionamiento. Sólo en el 2024 se redujo dicha participación monetaria y de presupuesto por el orden de los 35 mil millones.

ESQUINA-BAJAN

Nota 5: Somos hijos del maíz... y de los tragos fuertes. Como el sotol. Usted y yo estamos hoy aquí, señor lector, porque nuestros antepasados, los hombres que nos precedieron, descubrieron el lenguaje escrito y al relatar sus experiencias entraban en eso llamado historia. Hacían historia. Y la historia todos la escribimos: vencedores y vencidos. Gobierno oficial y filas revolucionarias. Dos caras de la misma moneda.

Nota 6: ¿Matar un hombre? Eres un asesino. ¿Matar a miles de alemanes y a sus aliados, como italianos y japoneses? Pues eres un héroe. Un héroe que liberó al mundo de la pasión exterminadora del llamado eje del mal: Alemania-Italia-Japón. La vida no es sencilla, nunca lo ha sido. Menos en este México convulso. El mismo de ayer, anteayer o el de hoy mismo. ¿Quiénes fueron más sanguinarios: los villistas o los carrancistas? Pues sí, depende de a qué escritor o cronista lea usted hoy. ¿La verdad? Es volátil y huidiza.

TE PUEDE INTERESAR: Ante la embestida de Trump, Sheinbaum cosecha atención internacional y popularidad

Nota 7: No poca gente se ha comunicado con su servidor para comentar de la prosa de Nellie Campobello , citada a vuela pluma en nuestro block, cuaderno de notas anterior. Las pocas páginas dejadas por la duranguense Nellie Campobello –enigmática, extraña ella misma, como personaje de novela de intrigas y suspenso sin fin– han crecido con el paso de los años.

Nota 8: Rápido, lea usted una referencia sobre el sotol, esa bebida la cual raspa como lija y es muy nuestra en Coahuila: “Alto, color de canela, pelo castaño, ojos verdes, dos colmillos de oro –se los habían tirado en un combate cuando se estaba riendo–. Gritaba mucho cuando andaba a caballo; siempre se emborrachaba con sotol”. La autora se refiere a un villista, Elías Acosta, el cual se destacaba por “villista, por valiente y por bueno”. ¿El sotol tiene denominación de origen aquí en Coahuila? Sí y no. No hay contradicción. Lo abordaremos pronto.

Nota 9: El huracán llamado Donald Trump avanza sin que nadie lo detenga y todo lo que ha prometido lo viene cumpliendo velozmente. En un ingenuo y chabacano juego de “asesorar” y dictar moralmente la agenda, el equipo de la “Sehin” habla una y otra vez que a Estados Unidos a la larga, le va a afectar más sus acciones que a nosotros. Los gringos, ni en cuenta: ellos están en lo suyo: “Norteamérica primero”.

LETRAS MINÚSCULAS

En el cuento de las relaciones entre Estados Unidos y México, dudo que haya final feliz. Prepárese para lo peor...