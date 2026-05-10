Block de notas (97): Padece México una pulmonía

Los últimos acontecimientos así lo demuestran, no en el papel, sino en la vida real y en el aquí y ahora. La historia de la humanidad la escriben los países o tribus victoriosas; muy rara vez los derrotados. Así es la historia de la humanidad, así ocurre y seguirá sucediendo.

El viejo chiste que uno aprende en su juventud, en la Universidad, se sigue cumpliendo milimétricamente a la letra al día de hoy. Cuando a Estados Unidos le da un ligero resfriado en materia social, cultural, política y, sobre todo, en el aspecto económico, a México le da una pulmonía fulminante. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo... desgraciadamente.

La famosa “Doctrina Monroe”, inventada por James Monroe, es decir, los gringos, en aquel entonces pregonaba el carácter aislacionista de América contra la injerencia europea, pero luego se convirtió peyorativamente en algo sencillo: América para los norteamericanos. Norteamericanos y americanos son ellos, jamás nosotros, los jodidos del sur todo. Esta rigidez del imperio se sigue practicando, y ha llegado a su punto más alto con Donald Trump en el poder político.

Un terremoto político mundial provocaron las acusaciones (ojo, ya legalmente, no señalamientos) del gobierno de Estados Unidos contra una pléyade de políticos mexicanos involucrados con narcotraficantes, entre ellos, a la cabeza y para empezar –han amagado en medios–, Rubén Moya Rocha, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios más de alto nivel. Pero, insisto, esto apenas va a comenzar, han señalado. Les creo.

En su discurso original, en su segunda toma de protesta como presidente gringo, Donald Trump dejó una magnífica pieza de oratoria, ideas seminales, ejerció el poder, planteó líneas a seguir... y las ha estado cumpliendo milimétricamente. En todo. ¿Está equivocado y es impulsivo? Sin duda, pero el imperio, aunque todo mundo diga que está en decadencia, sigue siendo el imperio norteamericano y no se puede defender de él.

La “Gran Norteamérica” que perfiló Trump en su discurso inaugural, donde sembró el territorio de “ellos” y para “ellos”, fue la siguiente: Groenlandia, sigue la porción de Estados Unidos y se obvia a Canadá; toda la porción de América Central hasta llegar al Canal de Panamá. ¿Canadá y México? Empalados, serían principados subordinados a su servicio.

¿Es viable? Según yo, imposible, pero lo está haciendo, lo está intentando. Y hay nuevas maneras de colonizar sin disparar un solo tiro, de operar y de apretar los huevos de los políticos agrupados en Morena, iniciando por su presidenta, Claudia Sheinbaum. Lo repito y no hay mejor expresión mexicana al respecto para ejemplificar lo que hoy pasa: Estados Unidos, a través de las acusaciones ya legales en contra del amasiato y colaboración entre políticos y criminales, está apretando los huevos a México de muchas formas: condiciona ayuda contra los cárteles de la droga, anticipó presiones judiciales y diplomáticas. Sí, América es de ellos, los americanos.

ESQUINA-BAJAN

Nota 1: ¿Alguien lo recuerda? Trump ha abierto muchos frentes de batalla, entre ellos uno grave: Irán no es Venezuela. La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero, sigue al día de hoy, con el estrecho de Ormuz en pugna, pero de pie y en manos de Irán. Los recursos energéticos para el mundo, ojo, para el mundo entero, ya son un factor en contra de los norteamericanos y su política bélica: la ley del más fuerte. ¿Invadir Cuba? Tal vez sí, pero será luego. Primero, terminar otras tareas pendientes por un motivo: China aprieta al mundo también y está a un tris de emerger como la nueva potencia.

Nota 2: Y desgraciadamente a México se le puede presionar de muchas maneras para doblegarlo, someterlo y, literalmente, que haga lo que el imperio le mande. Lo del gobernador Rocha, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto perfil de aquella administración, es el inicio de la época de largos señalamientos y acusaciones.