Brilla cine mexicano en las salas de cine y el streaming

El martes pasado, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció las películas que van a representar a México en los premios Goya y los Oscars del próximo año.

No fue sorpresa que “Moscas”, de Fernando Eimbcke, estrenada a principios de julio en las salas de cine de México incluyendo las de Saltillo, será la representante por México para los premios Goya en la terna de Mejor Película Iberoamericana del 2026, y de alguna forma tampoco lo fue que “En el camino”, de David Pablos, siendo la máxima nominada a los premios Ariel a lo mejor en cine mexicano —a entregarse el próximo mes de octubre—. Va a representarnos en los premios Oscar, aunque como ya también lo comentamos en estos espacios en su momento, nuestra ciudad fue de las plazas en las que no se distribuyó en su paso por las salas de cine.

Con todo, al cierre de mes en el que se festejaron los 130 años de actividad cinematográfica en México, la presencia de cine mexicano en las salas de cine, aunque no tan abundante como la sigue presumiendo el gobierno federal a través de sus promocionales en medios, cuando menos se mantuvo con estrenos como el de la comedia “Loco México Mágico”, de Carlos Santos, el pasado 13 de agosto, que aunque para el momento de escribir estas líneas ya salió prácticamente de la cartelera de cines en Saltillo, disfrutamos mucho por ser una comedia de acción como pocas en la actualidad y también por desarrollarse casi en su totalidad en la provincia del país.

Habiendo contado con un presupuesto aproximado de producción de 30 millones de pesos, el hecho de que al momento de escribir estas líneas, según la Cámara de Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), reporte que lleve acumulado en taquilla casi un total de 320 millones es todo un logro previo a su llegada al streaming. Y si al cine en casa nos referimos, el pasado viernes 21 el estreno a nivel mundial a través de Netflix de “La captura”, el más reciente largometraje del cineasta Chava Cartas (“Contraataque”), fue tema de conversación obligada, no solo a nivel nacional sino internacional, al convertirse en la película número 1 en México y EU.

Filmada a diferencia de “Loco México Mágico” en locaciones alternas a su historia por cuestiones obvias de seguridad (Los Mochis, Sinaloa, fue sustituido por el estado de Chihuahua), “La captura” quizás tiene como “gancho” para los grandes públicos de México y “el gabacho” que la mantienen en el primer lugar su sola premisa sobre la forma en que “El Chapo” (interpretado por el coahuilense Héctor Kotsifakis) fue capturado por un par de policías (Alfonso Herrera y Noé Hernández) en enero del 2016, pero la verdad desde su guión basado en una crónica del respetado periodista Héctor de Mauleón (quien también funge como productor) hasta su producción total, es de lo mejor del año.

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