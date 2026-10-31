Brujos, santos y difuntos

Es la trilogía que une octubre con noviembre.

Horror, devoción y sufragio.

El halloween -(léase jálouin)- tiene un origen celta. Ha sido importado a la Unión de Estados por escoceses e irlandeses. La fiesta de Todos Santos y el Día de Difuntos.

EL HORROR

Con disfraces horrendos escondían su identidad para no ser reconocidos por los espíritus malignos.

Apariencia de brujos y brujas, de diablos y máscaras de rostros sangrantes recorren calles mientras la chiquillería, disfrazada también, pide golosinas en el vecindario.

SIN TERROR

Se ha cristianizado esto, haciendo que los niños repartan estampas en esas visitas y vayan vestidos de santos y santas.

Se anticipa ya así el siguiente día que inicia noviembre y en el que se festeja a todos los santos. Festejan ese día su onomástico quienes tienen nombres que no están enlistados en el calendario.

Acá en el norte, el dos de noviembre se adornan las tumbas con flores. Algunos hacen, en el panteón, comida familiar. En el sur llevan platillos que gustaban al difunto, creyendo que vendrán los espíritus de los familiares y amigos a los cementerios.

RECUERDO Y PLEGARIA

En muchos hogares se coloca, como recuerdo y homenaje, foto del difunto con flores y veladora. Y en plazas y otros sitios públicos se disponen “altares” con fotos y adornos para héroes.

En los templos se celebran hasta tres misas seguidas, pidiendo la purificación de quienes van en camino de gloria.

Se pasa así de lo terrífico a lo sagrado y a lo fúnebre. Quedan, en esa forma, cosidos con tres grandes puntadas, estos meses anteriores al tiempo prenavideño de Adviento.

NARRATIVAS Y LECTURAS

Se narra para deslumbrar y se lee para desmentir.

Cada grupo y cada tendencia va tejiendo su narrativa. Es como una escritura que intenta dejar huella en páginas de historia.

Algunas son garabatos y otras lucen caligrafía.

Luego llegan las lecturas recíprocas que interpretan, critican y descalifican o separan el grano de la paja. Chocan los que exageran con los que desenmascaran. Y esto sucede frente a crédulos ingenuos o frente a víctimas en rebeldía.

ALCANCE TRÁGICO

En España. Entre Madrid y Sevilla. En férrea vía de alta velocidad. Se recorrió a doscientos de velocidad lo que debía ser a cuarenta. Como si fuera vía libre en donde había otro tren ocupándola. Más de seis decenas de vidas perdidas y otras con graves heridas.Tecnología de punta en fracaso descomunal o errores humanos inverosímiles.

Esperemos que al ver esa tremenda rasurada, acá, por lo menos, las barbas ya se estén remojando.

TÉ CON FE

-Para congruencia entre fe y vida, ¿qué valores voy a defender hasta exponer la vida?

-Desde la fe han de defenderse y promoverse los valores de verdad, justicia, libertad, amor y paz. Cinco como los dedos de la mano...