¿Y quiénes somos? Entes finitos que nacen, forman una familia y mueren, dejando en sus seres consanguíneos enseñanzas y afecto. Pero hasta ahí. Nos regodeamos con lo que nos permite algún disfrute, sin ver más allá de nuestro círculo de actuación. Pocas personas se inspiran en el bien común.

He conocido a muchos personajes que vibraron fuerte durante su existencia y que son remotamente recordados por gente de su generación, y mucho menos por las posteriores. Es el resultado del perfil hedonista de una sociedad que no se inspira en baluartes humanos, sino en los incesantes cambios de la moda, y no precisamente de vestir, sino en la de cómo mostrar estatus.

Por ello me alegré cuando se honró a don Alfredo Gracia Vicente, gran promotor cultural proveniente de los desplazados de la Guerra Civil española, con la biblioteca que se localiza en la Casa de la Cultura de Nuevo León (antes Estación del Golfo), o a Celso Garza Guajardo, al poner su nombre a la Exhacienda de San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el municipio de Zuazua.

Y me alegra aún más cuando, por la trayectoria de vida de un ser humano, se establece una cátedra para preservar su memoria. Qué formidable que haya centros de estudio como la Universidad Iberoamericana, con sede en Torreón, Coahuila, cuyo rector tiene el tino de interpretar la biohistoria de la Comarca Lagunera y, ante una situación de crisis hídrica, decidió crear la Cátedra Magda Briones. Esta iniciativa, dedicada al tema del agua, honra con justicia la lucha de una mujer que rompió paradigmas en un tiempo en que se ignoraba la presencia civil ante proyectos de la función pública.

El rector Juan Luis Hernández Aveldaño realizó gestiones para que, con el apoyo de la asociación civil Prodefensa del Nazas –presidida por el ambientalista Francisco Valdez Pérez Gazga–, cada año se organice en dos tiempos.

El pasado 1 de octubre se inauguró la Cátedra Magda Briones en el auditorio San Ignacio de Loyola, con la presencia de estudiantes y profesorado de la universidad sede, así como de ciudadanos de varias generaciones.

Moderé un conversatorio que contó con la presencia del experto en hidrología y sociólogo, Gerardo Jiménez; la economista y doctora en negocios, Ana Olga Rodríguez Betancourt; y el experimentado promotor cultural y periodista Juan Noé Fernández.

En el conversatorio se proyectó el video del tema musical “Luto y Fiesta”, en el que Magda Briones –quien en 2013, a los 87 años de edad, personificó magistralmente a la Madre Tierra– aparece vestida de luto en el territorio que fuera la Laguna de Mayran y luego de fiesta en la Reserva Natural de Jimulco; rodeada de infantes y emergiendo de plantas de sorgo, su interpretación alienta la esperanza por el cuidado de la vida.