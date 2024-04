Café Montaigne 287: Morir de amor

A veces, al dormir, los sueños despiertan a las sombras afiladas del deseo. Los sueños son sólidos, contra lo pensado y conocido. Soñar es viajar. Y tal vez y en algunas ocasiones, uno amanece con las heridas de guerra en el cuerpo al caminar en un campo azufroso.

Lo anterior y no otra cosa, son los motivos y sentimientos los cuales me han motivado los poemas del marinero y poeta, Phillipe Lowell (Puerto de Essex, Inglaterra, 1965). Su poemario inédito, “Un Día en la Vida de Camilla”, ha animado buenas y atentas tertulias y letras. Comentarios escritos y orales me han llegado por decenas. Ya se los envié al navegante. Y hoy, debido a los tiempos veloces los cuales corren, he recibido la paquetería y ha contestado mediante una epístola trenzada con gotas salubres de mar.

Voy. Transcribo a continuación parte de su epístola, la cual está en mis manos: “Maestro Cedillo, reciba primeramente mis saludos y parabienes. He leído con paciencia franciscana su columna, su ‘Café Montaigne 286’. Su atrevimiento me ha gustado. ¿Quién se cree usted para comentar y criticar mis bien medidos poemas? Ja. Usted es como el ave la cual vuela en la iglesia de mármol de la vida. Repito: su atrevimiento lo he visto con buenos ojos. Sus apostillas a mis textos me han deleitado. A secas. Punto.

“¿Voy a morir de amor, como mi admirado Paul Valéry? No lo sé. Por eso he puesto mar de por medio en mi relación con la bella Camilla. ¿Recuerda usted los grandes poemas escritos en francés por el poeta nacido en el Líbano, Georges Schehadé? Evoco y le adjunto dos versos de mi preferencia: