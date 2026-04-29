Café Montaigne 393: Galán de barrio

Esther Alejandra hoy es una mujer, un “mujerón”, de 43 años de edad. Es decir, sigue siendo una muchacha. Pero ella ya se considera “mayor”. La conocí cuando ella frisaba los 21 años, creo recordar, en un “table dance” regiomontano, donde se intercambian pesos por besos y caricias fingidas. Tiene razón la gran mujer, la cual hoy platica conmigo: me tardé tiempo en estar con ella. Le tenía miedo. De hecho, aún hoy, en esta edad de anciano, le sigo teniendo miedo a las mujeres. Tengo fama de galán de barrio y, a diferencia del gran escritor Julio Torri , quien era tenorio de sirvientas, yo soy tenorio de camareras y teiboleras, de plano.

“Jesús, ¿por qué me tienes miedo? Quitas tu mano muy rápido de mis piernas. No te van a morder... te van a comer, como siempre. Ja ja, siempre te comí, Jesús. Y estabas muy a gusto adentro de mí. Sigues siendo el mismo: galán, tímido, reservado. Recuerdo que tardaste tanto en invitarme a tu mesa. De hecho, yo fui y me senté contigo. Tú sólo me mirabas. Siempre me mirabas y, cuando yo te miraba, desviabas tu mirada a otro lugar. Y claro, tardaste tanto en invitarme a la cama en el “table dance” donde trabajaba y nos conocimos... ¿Lo recuerdas, Jesús?”.

“Era muy jovencita cuando te conocí, Jesús. Pero en ese tipo de ambiente, o maduras en un mes o te chingan todos o todas. Más ellas, las compañeras de trabajo. Siempre la pasé bien contigo. Y tú fuiste de los pocos clientes con los cuales acepté salir a comer o a cenar. Siempre has sido muy caballeroso. Desgraciadamente, perdimos el contacto, Jesús”.

¿Contar la historia de una prostituta en un texto? No es nuevo. Pero sí es una tarea muy ardua y debe ofrecer uno, como escritor, aristas insospechadas y buena prosa, alta prosa. ¿Cómo hacer pública la historia de la vida privada de Esther Alejandra? ¿Y mi Jazmín? Caray, soy un galimatías hasta el día de escribir este texto. Pero dejo constancia y ofrezco mi palabra (es lo único que tengo, mi palabra de escritor y periodista): tengo ya tres, cuatro o cinco veces platicando con Esther... y no me he acostado con ella. Le tengo fidelidad a la güera Jazmín. Así de sencillo y complicado.

“Por cierto, Jesús, tuve una pareja estable un tiempo, pero la verdad no es lo mío. No es lo mismo. Primero son mis hijas. Mis hijas, las dos, trabajan y les va bien. Y eso es una bendición. Y fíjate, te voy a platicar algo muy íntimo, algo que nadie sabe: ahora que son mayores y tienen criterio, les platiqué que fui prostituta. Lloramos las tres abrazadas. Tal vez sea mi imaginación, pero cambiaron mucho. Ahora me ven diferente. Siento que me quieren y me respetan más”.

La literatura sobre vidas de cortesanas y/o prostitutas es amplia y variada. Recuerdo, en mi época de adolescente descastado, a una autora, la cual vendía libros a pasto, Xaviera Hollander . ¿Cómo no citar aquí una buena obra de Gabriel García Márquez , “Memoria de mis Putas Tristes”? No recuerdo al autor/autora, tal vez sea anónimo, pero es “Memorias de una Cortesana”. Y, por supuesto, “Memorias de una Pulga”.

ESQUINA-BAJAN

“Recuerdo mucho cuando ya nos acostábamos, Jesús. Con frecuencia. Te dije muchas veces de ya no querer tu dinero; me interesabas tú, pero tú siempre me lo dabas. Esas cosas no se olvidan y se agradecen toda la vida. El dinero me sobraba. Siempre he sido guapa. Tú eras diferente, por eso ya no quería tu dinero. Por cierto, ¿sabes que me debes mucho? Ja ja. No te espantes, mira, cuando nos empezamos a acostar, te dije una cantidad... y siempre me diste el mismo dinero... cuando yo ya cobraba el triple...”.