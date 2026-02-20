Calabazas en carreta

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 20 febrero 2026
    Calabazas en carreta

Nos ha tocado vivir un tiempo de transiciones.

Tiempo de cambios, de acomodaciones, de nuevas cercanías y distancias, de actitudes que se desechan por adoptar nuevas, tiempo especial porque parece ser último tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Una paz desarmada y desarmante

Se están cumpliendo ya profecías bíblicas que anuncian la proximidad apocalíptica. Los cambios climáticos, los terremotos e inundaciones tormentosas. La amenaza de nuevas pandemias.

En los niveles internacional y nacional, hay ya procesos económicos, financieros, monetarios buscando nuevos equilibrios. Alianzas con amplios proyectos de inversión. Hay tratados que se renuevan y otros que se cancelan. Las hegemonías se van desmoronando hacia una multipolaridad de diversidades independientes y soberanas.

Menudean, claro, corrupciones, impunidades, partidarismos, sustituciones entre elecciones equivocadas y designaciones irresponsables. Dicen, en ambientes rurales, que las calabazas se van acomodando cuando avanza la carreta.

ACTITUDES Y DESAFÍOS

En tiempo así, es bienvenido lo cuaresmal como tiempo de aciertos y victorias que abre las puertas de la esperanza. Lo peor de un tiempo no son sus aparentes calamidades sino las actitudes mediocres y devaluadas frente a los grandes desafíos. Susto, miedo, temor, pánico es actitud pésima como fábrica de errores y de disparates, con disparos a los pies y lanzamiento de bumerangs para descalabrarse.

La actitud de revancha y de venganza produce contagio bélico con adicción al atropello destructor. El servilismo adulador, pusilánime, que se repliega ante las amenazas, se vuelve cómplice de opresiones evitables.

TIEMPO DE APRENDIZAJES

Es este tiempo de grandes aprendizajes de todo lo que no funciona. Los errores multiplicados y los resultados despreciables de los autoritarismos despóticos, del estrangulamiento de las libertades, las ciudadanías amordazadas y maniatadas ponen evidencia lo tóxico de las autosuficiencias exhibicionistas.

Los ambientes conflictivos son como enormes aulas en que se presenta todo lo que no se debe hacer. Ante una generación de juventudes, que se abren ya paso en la historia, son posibles las graduaciones y las especialidades en sentido común y en rectitud de conciencia.

HACIA UNA PASCUA

La carreta seguirá en avance sobre terreno pedregoso y los sacudimientos irán acomodando las calabazas, pasando del caos al orden resultante del volumen y peso de cada unidad en tambaleo. Se camina hacia una pascua en que puede resucitar una prosperidad de justicia para una verdadera paz que dé la bienvenida al que vendrá.

EL OCIO Y EL NEGOCIO

40 horas semanales como meta y máxima duración de trabajo para asalariados. Se va devolviendo a los trabajadores el ocio secuestrado.

Urge la capacitación progresiva para saber utilizar el ocio sin desperdicio. Las técnicas de presencia y acción dentro del ambiente familiar hace que se despierten talentos y se desarrollen destrezas y habilidades.

TE PUEDE INTERESAR: Empatía, solidaridad, benevolencia

El verdadero ocio bien aprovechado mejorará el negocio y hará que el trabajador no caiga en molicie y viciosa negligencia.

TÉ CON FE

-¿Para qué queremos 40 días si no estamos en el desierto?

-Puede ser que sí lo estemos con plena esterilidad espiritual. Sucede cuando no ponemos atención a la presencia y vida en nosotros del Padre Creador. Si no amamos como prójimos universales al sentirnos, siempre y en todo, amados. Estamos en desierto espiritual si hacemos mal uso de las cosas que existen, y no respetamos a los seres que viven...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuaresma
Opinión
Trabajo

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fiscal general, Federico Fernández Montañez, afirma que Coahuila participa en la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Suman más de 25 detenidos ligados a células del crimen organizado en Coahuila durante 2026: Fiscal General
Autoridades sanitarias aplican el refuerzo de la vacunación con horarios ampliados y brigadas en campo.

Coahuila bajo vigilancia: pasa de 48 a 59 casos sospechosos de sarampión
Los medicamentos para bajar de peso han transformado el tratamiento de la obesidad en pocos años.

¿Demasiado efectivos? El nuevo dilema de los fármacos para adelgazar
El español Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano con la mira en la Selección, rumbo al Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo ‘ya es mexicano’; el llamado del ‘Vasco’ Aguirre es casi seguro para integrar la Selección Nacional
Conflictos en Morena

Conflictos en Morena
true

Ganando el debate, Colosio pierde
true

Simulacro Crítico
Comisión del INE resuelve en sesión dictar medidas cautelares al considerar una posible vulneración a los principios de independencia e imparcialidad en el Proceso Electoral Local de Coahuila.

Detecta INE afiliaciones indebidas rumbo a proceso electoral de Coahuila; prevén medidas cautelares