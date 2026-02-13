Empatía, solidaridad, benevolencia

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 13 febrero 2026
    Empatía, solidaridad, benevolencia

Se pone el acento, se subraya, se enfoca, se revisa. Son verbos para conjugar en veinticuatro horas.

En el día de la amistad y del amor se atiende a lo que es contrario a la indiferencia, a la enemistad que descalifica, excluye, menosprecia, insulta, ataca, destruye y mata.

TE PUEDE INTERESAR: Una piedra contra la frente de Goliat

La amistad es querer para la otra persona lo que quieres para ti. Tratarla como quisieras tú ser tratado.

AFECTO DE BENEVOLENCIA

Tener una actitud de benevolencia. Es querer bien y querer el bien: lo aceptable, lo satisfactorio, lo reconfortante y saludable, lo auténtico. Aportar lo victorioso y ennoblecedor que nadie rechaza si tiene sensatez.

La amistad es libre compromiso y su benevolencia es correspondida con igual actitud. Es bondad y no bonachonería.

No da solo lo agradable y lo fácil sino también lo arduo y lo difícil. No es dar la droga al drogadicto. No es ser cómplice en lugar de ser iluminador.

No regala la amistad solo lo placentero, sino también el esfuerzo que fortalece y humaniza.

Los amigos se comunican los bienes materiales, intelectuales y espirituales. Saben repartir y compartir. Practican el desprendimiento que suprime cualquier apego. Conviven al intercambiar vida y tiempo en experiencias comunes.

NO PERFECCIÓN SINO SINCERIDAD

Se dan encuentros en que se entrega la mejor versión de sí mismo, cancelando mediocridades. Al conocerse debilidades, imperfecciones y defectos solo hay paciencia y comprensión y corrección fraterna.

Se construye una gran confianza mutua porque lo que más vale en la amistad no es la perfección sino la sinceridad. La mejor amistad es la que no pretende ser exclusiva sino vive una universalidad de puertas abiertas que supera cualquier celo absurdo.

DÍA TAMBIÉN DE TODOS LOS AMORES

Es también día del amor en todos sus matices, amor de noviazgo entre hombre y mujer, amor fraterno, filial, paternal, maternal, conyugal y amor y respeto a todo lo que vive y a todo lo que existe.

Incluye la ternura, la caricia, la generosidad. El amor patrio es amor a la propia raigambre

ambiental y de luchas históricas. No es exclusivo sino abierto a la estima de lo diverso, en camino hacia una unidad universal.

TÉ CON FE

Le pregunta uno a su amigo:

-Eres amigo de Cristo y ¿qué has ganado con eso?

-Mira. Te voy a decir mejor lo que he perdido. He perdido todos los miedos. He perdido todos los enojos y rencores. He perdido todas las tristezas. He perdido todas las falsas esperanzas. He perdido la sensación de ser turista o vagabundo en la vida. Ahora entiendo que soy peregrino hacia una plenitud eterna y creo que esas pérdidas, fruto de gran amistad, han sido mi mejor ganancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amistad
Amor

Luferni

Luferni

El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Entre los cuestionamientos a su gestión se mencionó su negativa a incluir mayor presencia femenina en el libro México.

SEP separa a Marx Arriaga de Materiales Educativos; dependencia niega desalojo y habla de trámite administrativo

Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
Consideran que se puede aprovechar la fecha para pensar en el amplio abanico de parejas que existen actualmente y en las condiciones para relaciones positivas.

UNAM propone replantear el 14 de febrero y advierte riesgos del modelo tradicional del amor romántico

true

Semana de 40 horas: los impactos que traerá
true

Morena: Patología y política
Experiencias especiales impulsan reservaciones este 14 de febrero

Restaurantes reportan hasta 80% de reservaciones por San Valentín: Canirac Saltillo