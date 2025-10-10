Caminar dispuestos a ver y escuchar

He tenido la fortuna de encontrarme con animales en su estado salvaje durante mis viajes. Esas experiencias han marcado profundamente mi manera de caminar por el mundo. En los bosques de Transilvania me topé con ciervos y jabalís; en los recorridos por Coahuila, con coyotes, mofetas y ardillas del semidesierto. En el sureste mexicano vi caimanes, grandes iguanas y tortugas; y en mi más reciente travesía por América del Sur, mapaches, perezosos, capibaras, pacas, coatíes, monos y macacos. Y claro, aves: incontables, bellas, diversas.

Más allá de la emoción que provoca contemplar la vida salvaje, creo que cada país debería contar con espacios seguros y bien mantenidos para practicar el senderismo. Caminos limpios, rutas señalizadas, respeto al entorno y, sobre todo, silencio. Caminar en la naturaleza es una forma de diálogo, y el ruido humano interrumpe su lenguaje. La gente suele olvidar que los animales no huyen del ser humano por maldad o miedo irracional, sino porque hemos hecho del bullicio una constante.

Recuerdo una anécdota en el Parque Natural Metropolitano de Panamá. Tras una larga caminata, logré tomar varias fotografías de animales en su hábitat. Al revisar las imágenes, un grupo de visitantes se me acercó y dijo: “Qué buena suerte, nosotros no vimos prácticamente nada”. No respondí, pero los había visto pasar minutos antes: conversaban sin parar, caminaban deprisa, sin mirar alrededor. Pensé entonces que no se trata sólo de caminar, sino de hacerlo con atención, observando cada detalle, dispuestos a ser parte de la experiencia y no meros espectadores.

Me preocupa que muchos niños y jóvenes vivan hoy a través de las pantallas, que conozcan los bosques, los mares y los desiertos sólo por medio de videos o fotografías. No es que la tecnología sea mala en sí misma; puede ser una gran herramienta de conocimiento y descubrimiento. Pero hay experiencias que no pueden ser sustituidas por una imagen o un video, porque ocurren en el cuerpo, en el aire que se respira, en el ritmo del paso, en la textura del suelo. Hay saberes que sólo se revelan al que anda, al que mira con paciencia, al que se deja sorprender por la vida.