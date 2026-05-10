Cancela Estados Unidos visas a 50 coahuilenses

El miembro de la agencia de inteligencia señaló que los personajes afectados por la revocación del documento migratorio son sujetos de sospecha ante el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump ha retirado la visa de turista a más de 50 coahuilenses, entre políticos, policías y empresarios, reveló una fuente del FBI , en San Antonio, Texas.

La cancelación de visas no es privativa del estado de Coahuila, pues esta medida preventiva de las autoridades estadounidenses aplica para turistas bajo investigación por temas delincuenciales. En la entidad, hasta el momento, sólo se conoce la revocación de visas de turismo a la exsecretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, y a su esposo, Jorge Miguel Barajas.

Sin embargo, el FBI tiene registrados a más de 50 políticos, empresarios y agentes policiacos que ya no pueden visitar el vecino país por decisión del gobierno de Donald Trump.

Por cierto, la fuente estadunidense destacó que en algunos casos, los investigados se acercan a los consulados para negociar convertirse en informantes y testigos protegidos.

RIFA DEL TIGRE

En más de asuntos fronterizos, Coahuila se ha convertido en la mejor opción para la entrada a México de tropas de Estados Unidos, para una posible intervención directa contra los cárteles de la droga.

Así lo advierte un dossier de inteligencia militar fronteriza que, en estos momentos, ubica a Coahuila como el mejor estado para el ingreso de agentes y militares del país del norte.

Chihuahua, según el estudio, es un estado bajo la lupa política de presidenta Claudia Sheinbaum, contra la gobernadora Maru Campos por colaborar con la CIA y otras agencias de Estados Unidos.

Tamaulipas no es una frontera confiable para las autoridades de Estados Unidos, dados los resultados de las investigaciones a la que es sometido el gobernador Américo Villarreal.

Baja California, con la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila, a la que el año pasado se le retiro la visa, tampoco es opción.

La colaboración en seguridad e inteligencia, así como la coordinación operativa que existe, hacen de esta entidad, la mejor opción para el ingreso a México, de tropas y agentes de Estados Unidos al país.

Al tiempo...

ANDY EN TORREÓN

Andrés Manuel López Beltrán llega este lunes a Torreón con la misión de reforzar la campaña electoral de su protegido Fernando Hernández, en el distrito 11 de Torreón.

Andy no viene solo, lo acompañarán Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y un grupo de legisladores federales de la Cuarta Trasformación.

El secretario de Organización morenista sabe que la contienda electoral va perdida, pero intenta salvar el distrito de Fernando, en el que las encuestas internas lo marcan como muy competitivo.

Veremos y diremos....

EL ABC ELECTORAL

De ordinarias y sin propuestas, calificó el empresario monclovense, Armando de la Garza, las campañas a diputados locales de todos los partidos políticos de Coahuila.

El representante hotelero señaló que los aspirantes carecen de ingenio y de ideas para destacar y convertirse en verdaderas opciones de cambio.

Armando de la Garza lamentó que en esta primera semana de campaña las propuestas sean las mismas de todos los años, quizás por la inexperiencia de la mayoría de los aspirantes.

“Es lo mismo de siempre, una caminadita, toca, toca, una platicadita, un apapacho, y vámonos a lo que sigue, pero nada de propuestas”, enfatizó.