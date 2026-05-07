Cierran filas legisladores 4T de Coahuila con Claudia Sheinbaum

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    Cierran filas legisladores 4T de Coahuila con Claudia Sheinbaum

A petición expresa de la Presidenta, el diputado federal por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, no fue requerido al encuentro

Los legisladores morenistas Luis Fernando Salazar, Cecilia Guadiana, Cintia Cuevas y Antonio Castro cerraron ayer filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Los representantes populares coahuilenses, junto al resto de las bancadas de Morena en el Senado y en el Congreso de la Unión, fueron citados a reunirse con Sheinbaum Pardo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/morena-perdera-todos-los-distritos-en-saltillo-IG20510811

A la cita también fueron invitados los legisladores del Partido del Trabajo y del PVEM, que a eso del mediodía en el Gran Hotel de la Ciudad de México estaban desayunando unos chilaquiles.

Lo interesante del asunto es que, según dijeron, el diputado federal por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, no fue requerido al encuentro, a petición expresa de la Presidenta de la República.

Y es que, por más esfuerzos que hace Mejía Berdeja por acercarse a Sheinbaum Pardo, Claudia no olvida la traición que Ricardo cometió contra Andrés Manuel López Obrador, al fugarse al PT.

La reunión con la Presidenta concluyó con el entendimiento de fortalecer la soberanía de México, con movilizaciones ciudadanas y públicas, de ser necesario, ante el embate de Estados Unidos.

COORDINACIÓN ELECTORAL

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Facundo Santillán, fue recibido ayer por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández.

Ambos fiscales se reunieron en Torreón para coordinar acciones a fin de garantizar que la campaña a diputados locales en Coahuila se desarrolle en paz y con tranquilidad.

Santillán Julián y Fernández Montañez se mantendrán vigilantes de los candidatos a legisladores y serán observantes de cualquier denuncia que constituya algún delito electoral.

Federación y Estado se coordinan para que el proceso electoral, no se salga de control, y se mantenga con la paz social y seguridad que caracteriza a esta entidad.

CONFIANZA INSTITUCIONAL

El binomio del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, y del subsecretario regional, Sergio Sisbeles, sorprende gratamente al gobernador Manolo Jiménez.

Al menos es lo que se observa en cada gira del mandatario estatal por la ex capital del acero y en su visita de ayer no fue la excepción.

Jiménez Salinas estuvo de buen talante, dicharachero y contento en los eventos públicos, y ya en privado, felicitó a ambos funcionarios públicos por el trabajo realizado.

Por cierto, Manolo Jiménez aprovechó su estancia en Monclova para anunciar importantes inversiones en la explotación del gas shale en la Región Centro-Desierto y el Norte del estado.

NOMBRES, NOMBRES

El anuncio de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos de que habrá nuevas peticiones de extradición de políticos mexicanos por sus nexos con el narco, causó euforia en la oposición.

Pero a ver qué cara ponen cuando vean que el Departamento de Justicia del vecino país no distingue partidos y comience a citar nombres de figuras del PAN y del PRI, y no solo de Morena.

La CIA y la DEA tienen abiertos dossieres de políticos y empresarios de todos los partidos políticos y las oficinas de inteligencia estadounidenses apuntan también a Coahuila.

En algunos de ellos es verdad que aparece el senador Adán Augusto López y los políticos tamaulipecos Américo Villarreal y Eugenio Hernández, pero no son los únicos.

Al tiempo...

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