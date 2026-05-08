Coahuila: Acusan que respaldo de Lizbeth Flores a campaña de Tony es IA

La joven, que es citada como afectada en una investigación de una corte de San Antonio, Texas, sale en un video junto a su padre para invitar a la ciudadanía a votar por la reelección de Tony.

En un giro inesperado de la historia, la joven Lizbeth Flores, presunta víctima de acoso por su padre, apareció ayer en un video junto al diputado plurinominal del PT, Tony Flores .

“Este siete de junio vota por mi papá Tony Flores, la mejor opción”, dice Lizbeth, sonriente, mientras es abrazada por el legislador muzquense.

Apenas termina de hablar, la hija de Flores Guerra se deshace del abrazo y se hace a un lado, mientras Tony la mira fijamente y sonríe, por lo que políticos comarcanos afirman que el video es IA.

Se desconoce si el video fue grabado en Estados Unidos, si es inteligencia artificial o si, como dicen, el diputado la hizo traer a Coahuila para que lo acompañe en campaña.

Escuelas guardería

Las escuelas del país cumplen la función primordial de brindar educación a los alumnos, pero ahora los padres de familia las han convertido en guarderías, mientras ellos laboran.

Así lo revelaron madres y padres de familia en Coahuila, que se quejaron de que la SEP adelantó en 40 días la conclusión del ciclo escolar, que, se informó, será el próximo 5 de junio.

“¿Qué vamos a hacer tanto tiempo con los niños en la casa? No tenemos tiempo para atenderlos; hay que ir a trabajar”, fueron las quejas de los padres en las distintas plataformas digitales.

Especialistas en el tema lamentaron la posición asumida por la mayoría de los progenitores, que se niegan a recibir a sus hijos en casa, a pesar de que es su responsabilidad natural y legal.

Ante tanta inconformidad, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ayer en la mañanera, informó que aún se estudia la conveniencia de modificar el calendario escolar.

Tiempos modernos...

¡Menos días!

Una vez concluido el proceso electoral a diputaciones locales, en Coahuila habrá cambios y enroques en diversas áreas del gobierno estatal.

En una operación de sumas y restas, el gobierno del estado reordenará diversas dependencias estatales para ubicar a políticos afines al partido Unidad Democrática de Coahuila.

Trascendió que la Secretaría de la Mujer, así como las de Vivienda y Cultura, pueden ser opciones, ya que estas se entregaron al PAN por un acuerdo electoral, ya sin vigencia.

En lo regional, principalmente en las zonas norte y carbonífera del estado, también se avizora la llegada de nuevos funcionarios públicos.

Al tiempo...

Fuera de la realidad

El dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, presumió el entusiasmo generado por los dos recientes eventos realizados en Torreón junto a los liderazgos nacionales del PT y Morena.

Mejía Berdeja afirmó que han detectado un gran interés por la elección de diputados locales y destacó que hay distritos donde van empatados con el PRI, en Torreón, Saltillo y Monclova.

El Tigre presidió ayer una conferencia de prensa en La Perla Lagunera, en la que estuvieron presentes Antonio Attolini, Pily de Aguinaga y Shamir Fernández.

Ricardo anda muy sobrado, y eso en él es un mal presagio...