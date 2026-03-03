Capos: Todos caen... o casi todos

Si algo nos enseña la historia del narcotráfico es que los grandes capos siempre caen. No hay final feliz. Quizá Ismael “El Mayo” Zambada fue el que más se aproximó a la meta de toda una vida en la impunidad, pero no lo logró.

Como mexicanos, es importante recordar la historia de este fenómeno. Conocer la historia nos da la oportunidad de no repetirla. Con la caída de Nemesio Oseguera, las fuerzas armadas y los elementos de la Guardia Nacional demostraron que su fuerza es siempre superior cuando se decide usarla. Toca reconocer a aquellos que dejaron su vida en el cumplimiento de su deber.

TE PUEDE INTERESAR: Suprema Corte al rescate

Hagamos un recorrido rápido del final de los grandes capos.

1985 (abril): Rafael Caro Quintero y Ernesto “Don Neto” Fonseca Carrillo. Capturados tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

1989 (abril): Miguel Ángel Félix Gallardo (Cártel de Guadalajara). El “Jefe de Jefes” es arrestado en Guadalajara, marcando el fin del monopolio del narco en México.

1991 (junio): Pablo Escobar (Cártel de Medellín). Se entrega a las autoridades colombianas (aunque luego se fugó y fue abatido en 1993).

1993 (junio): Joaquín “El Chapo” Guzmán (Cártel de Sinaloa). Capturado por primera vez).

1995 (junio/agosto): Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (Cártel de Cali). Los hermanos líderes del cártel más grande de Colombia en ese momento son arrestados.

1996 (enero): Juan García Ábrego (Cártel del Golfo). Primer narcotraficante mexicano en ser incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI.

2002 (marzo): Benjamín Arellano Félix (Cártel de Tijuana). El cerebro del cártel familiar.

2003 (marzo): Osiel Cárdenas Guillén (Cártel del Golfo).

2006 (agosto): Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo” (Cártel de Tijuana). Capturado por la Guardia Costera de EU en aguas internacionales.

2008 (enero): Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo” (Cártel de los Beltrán Leyva).

2009 (marzo): Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo” (Cártel de Sinaloa). Hijo de “El Mayo”.

2010 (agosto): Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” (Beltrán Leyva).

2011 (octubre): Dairo Antonio Úsuga “Otoniel” (Clan del Golfo).

2013 (julio): Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40” (Los Zetas).

2014 (febrero): Joaquín “El Chapo” Guzmán (Cártel de Sinaloa). Segunda captura en Mazatlán.

2015 (febrero): Servando Gómez, “La Tuta” (Caballeros Templarios). Capturado en Morelia.

2015 (marzo): Omar Treviño Morales, “Z-42” (Los Zetas).

2016 (enero): Joaquín “El Chapo” Guzmán (Cártel de Sinaloa). La tercera es la vencida.

2017 (mayo): Dámaso López “El Licenciado” (Cártel de Sinaloa).

2021 (octubre): Dairo Antonio Úsuga “Otoniel” (Clan del Golfo).

2022 (julio): Rafael Caro Quintero (Cártel de Caborca). Recapturado y extraditado.

2023 (enero): Ovidio Guzmán López, “El Ratón” (Los Chapitos/Sinaloa). Capturado en Culiacán.

2023 (noviembre): Néstor Isidro Pérez, “El Nini” (jefe de seguridad de Los Chapitos).

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda

2024 (julio): Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. En un hecho histórico, ambos líderes de Sinaloa aterrizan en EU y son puestos bajo custodia.

2026 (febrero): Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ubicado y abatido en Jalisco en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional con apoyo de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos.

¿Están todos los que son? No lo creo, falta una larga lista de cómplices en el lado oficial gubernamental, así como prestanombres privados. En México, la impunidad sigue ganando por mucho, como siempre. Pero la lección para las nuevas generaciones sigue siendo la misma que nos enseñaban de niños. Las mentiras siempre salen a relucir y lo malo que uno hace, tarde o temprano, se paga. No hay ruta rápida al éxito, sólo el trabajo y la dedicación, los cuales siempre conllevan sacrificio. Siempre conviene jugar bajo las reglas del juego; se duerme mejor. Nada de lo aquí señalado tiene que ver con la tradicional ineficiencia de los gobiernos en este tema. Eso es cosa aparte que podremos comentar en otra ocasión.

Facebook: Chuy Ramírez