‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 2 marzo 2026
    ‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda
    Esta mañana fue trasladado el cuerpo del líder de CJNG al Panteón del Recinto de la Paz, quien fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

Dos carrozas blancas con el féretro de metal dorado y coronas de flores, encabezaron el cortejo

La carroza blanca con el cuerpo de Rubén ‘Nemesio’ Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó el mediodía del lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, lugar donde fue recibido por una banda de música.

La carroza, que llevaba el féretro dorado con los restos del exlíder del CJNG salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, después de las 11:30 de la mañana.

TE PUEDE INTERESAR: Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio

Dos carrozas blancas con el féretro de metal dorado y coronas de flores, encabezaron el cortejo y fue seguido por varias camionetas. En el panteón, a 26 kilómetros de la funeraria, fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de fuerzas federales y estatales.

Tras la llegada de los vehículos al panteón, empezaron a tocar música de banda. Decenas de personas, en su mayoría vestidas de negro, acompañaron el féretro hasta el lugar donde fue enterrado. El momento del sepelio fue privado y medio de comunicación no tuvieron acceso.

$!Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado Domingo 22 de febrero, en el lugar se desplego un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional, Personal Militar y Policía del Estado.
Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido por autoridades federales en Tapalpa el pasado Domingo 22 de febrero, en el lugar se desplego un fuerte operativo por parte de la Guardia Nacional, Personal Militar y Policía del Estado. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

EL FUNERAL DE ‘EL MENCHO’

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, medios de comunicación locales reportaron que el cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria La Paz -al oriente de Guadalajara- cerca de las 9:00 horas del domingo fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

TE PUEDE INTERESAR: Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara

El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron decenas de arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban, destacando uno en forma de gallo. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales.

Desde ese momento, llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacaron uno en cuya cinta se alcanzaba a leer las siglas “CJNG”, y otro más con rosas rojas en forma de gallo, debido a que era conocido como “El señor de los gallos”.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar una tanqueta del Ejército, que permanecieron ahí hasta el traslado al cementerio.

$!Tras la llegada de los vehículos al panteón, empezaron a tocar música de banda. Decenas de personas, en su mayoría vestidas de negro, acompañaron el féretro hasta el lugar donde fue enterrado.
Tras la llegada de los vehículos al panteón, empezaron a tocar música de banda. Decenas de personas, en su mayoría vestidas de negro, acompañaron el féretro hasta el lugar donde fue enterrado. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción

‘El Mencho’ murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 20 estados de todo el país.

Derivado de los enfrentamientos tras el operativo militar, 28 miembros de las Guardia Nacional y más de 34 integrantes del CJNG fallecieron, así como la muerte de un custodio del penal de Puerto Vallarta y una mujer embarazada, también se reportó 70 detenciones de miembros del crimen organizado.

Desde el sábado, familiares de Ruben Oseguera Cervantes reclamaron el cuerpo de la Fiscalía General de la República (FGR), en Ciudad de México, esto en un amplio dispositivo de seguridad.

(Con información de El Universal y EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Fallecimientos
Narcoviolencia

Localizaciones


Jalisco
Zapopan
México

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia