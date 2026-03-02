‘El Mencho’ llegó al Panteón Recinto de la Paz en un ataúd dorado con música de banda

La carroza blanca con el cuerpo de Rubén ‘Nemesio’ Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho‘, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó el mediodía del lunes al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, lugar donde fue recibido por una banda de música. La carroza, que llevaba el féretro dorado con los restos del exlíder del CJNG salió de la funeraria La Paz, en la colonia San Andrés, de Guadalajara, después de las 11:30 de la mañana. TE PUEDE INTERESAR: Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio Dos carrozas blancas con el féretro de metal dorado y coronas de flores, encabezaron el cortejo y fue seguido por varias camionetas. En el panteón, a 26 kilómetros de la funeraria, fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de fuerzas federales y estatales. Tras la llegada de los vehículos al panteón, empezaron a tocar música de banda. Decenas de personas, en su mayoría vestidas de negro, acompañaron el féretro hasta el lugar donde fue enterrado. El momento del sepelio fue privado y medio de comunicación no tuvieron acceso.

EL FUNERAL DE ‘EL MENCHO’ De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, medios de comunicación locales reportaron que el cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria La Paz -al oriente de Guadalajara- cerca de las 9:00 horas del domingo fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza. TE PUEDE INTERESAR: Velorio de ‘El Mencho’ provoca operativos militares e incertidumbre en Guadalajara El velorio se llevó a cabo durante el domingo. Hasta la funeraria llegaron decenas de arreglos florales, a los cuales se les retiraron las cintas con los mensajes y nombres de quienes enviaban, destacando uno en forma de gallo. En los alrededores se desplegó un fuerte operativo de seguridad por parte de fuerzas federales. Desde ese momento, llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacaron uno en cuya cinta se alcanzaba a leer las siglas “CJNG”, y otro más con rosas rojas en forma de gallo, debido a que era conocido como “El señor de los gallos”. La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar una tanqueta del Ejército, que permanecieron ahí hasta el traslado al cementerio.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió por disparos en pecho, estómago y piernas, según acta de defunción ‘El Mencho’ murió el domingo 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco, lo que desató una serie de narcobloqueos y actos violentos en 20 estados de todo el país. Derivado de los enfrentamientos tras el operativo militar, 28 miembros de las Guardia Nacional y más de 34 integrantes del CJNG fallecieron, así como la muerte de un custodio del penal de Puerto Vallarta y una mujer embarazada, también se reportó 70 detenciones de miembros del crimen organizado. Desde el sábado, familiares de Ruben Oseguera Cervantes reclamaron el cuerpo de la Fiscalía General de la República (FGR), en Ciudad de México, esto en un amplio dispositivo de seguridad. (Con información de El Universal y EFE)

