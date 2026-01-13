Caras tristes y alegres esta semana en el PRI Coahuila

Esta semana es definitoria en el Partido Revolucionario Institucional para la selección de candidatos a las diputaciones locales en Coahuila.

Eso es lo que dicen en cada región de la entidad varios de los aspirantes, que se mantienen pegados al celular en espera de la llamada que oficialice su designación de titular y de suplente.

En Frontera, Diego Siller y Pepe Cerda pelean cuerpo a cuerpo la suplencia de la fórmula que encabezará el político muzquense Héctor Miguel García Falcón, “El Gachupín”.

En varios municipios del estado, la clase política priista recibió la invitación para reuniones extraordinarias, con la advertencia de separar un mínimo de dos horas para destinarlas al evento.

En Sabinas, el auto destapado candidato a legislador, “Lico” Quintanilla, y la coordinadora de Mejora, Claudia Garza, suben y bajan a cada rato de la lista final de candidatos.

Y es que este distrito depende de si en Piedras Negras lanzan un hombre como aspirante y entonces la cuota de género le toca a Claudia, y si allá es mujer, en Sabinas va varón.

Sea quien sea, la que ya tiene segura la posición de suplente es la titular de Mejora en los Cinco Manantiales, María Carmen de León.

Por cierto, “Lico” o Claudia, según periodistas y analistas de la Carbonífera, van a abanderar la elección bajo las siglas del partido UDC, de Lenin Pérez.

En Múzquiz, los grupos priistas de la comarca fueron citados para el sábado próximo a un evento oficial del gobierno del estado, y luego de éste, a una reunión para el destape del candidato.

Los aspirantes que comienzan a sentir frustradas sus aspiraciones esperan, cuando menos, un espacio de consolación.

Los nombres de los aspirantes oficiales serán dados a conocer en el transcurso de los siguientes 15 días, aunque los seleccionados esta semana serán enterados.

LA MÁQUINA

Como Silvester Stallone en “Rocky”, el diputado federal, Jericó Abramo Masso, salió el martes casi de madrugada a correr por las calles de la capital del estado.

Ni la temperatura de dos grados centígrados impidió que el ex alcalde saltillense recorriera a buen trote, de buen talante y con renovados bríos, varios kilómetros de asfalto.

Jericó tiene fama de ser una máquina a la hora de trabajar, pero por lo que se ve, en el cuidado de la salud y en el deporte cuenta con el mismo rigor y entusiasmo.

¡Ánimo!

PÍRRICA DEFENSA

El diputado morenista, Antonio Attolini, salió ayer a la defensa de su compañero del PT, Tony Flores, y llamó a la calma a todos los involucrados en su linchamiento en redes sociales.

Attolini Murra pidió prudencia a la clase política coahuilense, para no validar las agresiones personales entre los actores políticos del estado.

El legislador lamentó la serie de retos entre el diputado plurinominal del PT, Tony Flores, y el ex aspirante del Verde a la alcaldía de Saltillo, Limbar Valdez.

Al parecer, a Flores Guerra no le bastó con solicitar una orden de restricción para Limbar, sino que ahora pidió el apoyo de Attolini, luego de que Ricardo Mejía ya lo dejó solo en este asunto.

El que se lleva, se aguanta, y anda fuerte el run run de que Limbar Valdez va a ir hoy a Múzquiz, lugar de residencia del ex empresario carbonero.

EL QUE ENTENDIÓ, ENTENDIÓ

No es por intrigar, pero resulta interesante que la Secretaría de Educación local sea este año la responsable de impulsar importantes acciones del deporte, según el Programa Mejora 2026.

Sobre todo porque en Coahuila existe un Instituto Estatal del Deporte, que se supone es la dependencia interesada y adecuada para este tipo de actividades.

El tema es que el titular de este instituto no ha dado el ancho y más bien parece tomar a chunga y diversión el cargo.

Segunda llamada...