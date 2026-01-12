Coahuila: Acosan a Limbar Valdez con amenazas de muerte

El tema de la confrontación entre el diputado plurinominal del PT, Tony Flores, y el excandidato a alcalde de Saltillo por el PVEM, Limbar Valdez, ya escaló a amenazas de muerte y vendettas.

Las amenazas se intensificaron tras la publicación que hizo Limbar de la ficha de detención de Tony en San Antonio, Texas, por lesionar a su exesposa y por una supuesta agresión a su hija.

TE PUEDE INTERESAR: La verdad se impone y Armando Castilla es libre

Esa ficha y el hecho de que Flores Guerra escapó a México sin esperar la sentencia, tras pagar una fianza, es lo que le impide ingresar a Estados Unidos por tener una orden de aprehensión.

Como se recordará, el exaspirante a la alcaldía sarapera retó al diputado del PT a un enfrentamiento personal, y éste respondió en redes sociales que lo espera en Múzquiz.

Limbar Valdez tiene varios días que recibe en su celular y en su casa mensajes y llamadas intimidatorias para que deje de insistir con buscar al excarbonero, o será hombre muerto.

Pero el artemarcialista saltillense dejó en claro en varios mensajes publicados en su perfil de Facebook que no se amedrenta y que sea en Saltillo, sea en Múzquiz, se va a encontrar con Tony.

¿A POCO YA?

Si la forma es fondo, como dicen los clásicos, entonces ayer en Palacio de Gobierno hubo un mar de fondo en la forma y presentación del programa de obras y acciones 2026 del gobierno estatal.

Al margen de la gran inversión de 5 mil millones de pesos que anunció el gobernador Manolo Jiménez, llamó la atención que, en el presídium, todos traían chaleco verde.

El programa involucra a importantes dependencias y los titulares de éstas se presentaron con la prenda emblemática de Gabriel Elizondo, titular de Mejora, aunque algunos se veían incomodos.

Por lo que se ve, las calabazas se acomodan en el camino a favor de Elizondo Pérez, sobre todo cuando Jiménez Salinas adelantó la frase:

-Mejora, Mejora, ¡Llegó la hora!

WICHO PRESUMIDO

El senador morenista, Luis Fernando Salazar, presumió ayer en redes sociales que México tiene mucha presidenta en la persona de Claudia Sheinbaum Pardo.

El representante popular expuso que en la llamada que Sheinbaum sostuvo ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dejó en claro que la soberanía nacional está por encima de todo.

Salazar Fernández destacó que la mandataria nacional aprovechó la comunicación vía telefónica para compartirle los buenos resultados de la estrategia de seguridad en México.

La verdad, hay que reconocer que el senador lagunero tiene motivos para presumir el trabajo de la presidenta de la República.

¿Usted qué opina?

CON RAZÓN

Dicharachero y frontal, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, confesó recientemente en entrevista que en política hay algo que nunca volvería a hacer en su vida.

“Jamás me gustaría volver a ser diputado, no haces nada, nomás vas a calentar el asiento y te la pasas de huevón”, reconoció el también ex candidato presidencial.

Mmm, con razón los hermanos Álvaro y Rubén Moreira ya van, respectivamente, por tres períodos legislativos.

EN LAS MANGAS

La ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, fue tema en la sección cómico-satírica “Las Mangas del Chaleco”, de Televisa.

El periodista Santos Briz expuso un video en el que se observa a Tania en la Plaza de Armas de Saltillo, durante el evento de la rosca de reyes, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

De repente, aparece un grupo de ciudadanas que le gritan: “¡Fuera Tania! ¡fuera Tania!”, mientras que ésta, que antes retaba al gobernador, se muestra nerviosa, temerosa, antes de irse del lugar.

Santos Briz aclara en la transmisión que la ex alcaldesa morenista de Múzquiz enfrenta un proceso legal por el desvío de 280 millones de pesos.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que en la Región Carbonífera cientos de personas se declararon fans de Limbar Valdez y comenzaron a repartir playeras con la leyenda “Limnadie”?